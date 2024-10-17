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設百億母基金「引資」助科企 目標10年吸千億

【明報專訊】創科需「政、產、學、研」協作，更要市場資金帶動。《施政報告》公布以100億元設立母基金「創科產業引導基金」，以公帑引領市場資金，投資於指定產業的成長期公司，或在產業鏈有主導位置的企業等。

近兩年一直倡議政府設母基金的科技創新界議員邱達根向本報稱，本港創科產業較缺乏早期的私人投資者，新安排有助市場引入更多專業投資團隊，投資本港科企同時將更多好項目帶來本港，對推動本港創科非常重要。

政府消息人士解釋，發展創科所需資金不能單靠政府，冀藉設母基金，以政府資金「槓桿」市場資本；母基金初步構思政府與市場投資比例至少1:3，目標10年內以100億元公帑帶來1000億元總投資額。

擬設5子基金 明年立會討論

消息人士說，由於涉及公帑運作，政府一定有監管，基金運作、利潤分配機制等詳情正在研究，目標明年交立法會討論。

消息續稱，「創科產業引導基金」下擬設5個子基金，涵蓋生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、數碼化及升級轉型，以及未來與可持續發展的產業基金，政府會與風投基金業界合作，投資於正處成長期的科企或產業鏈「鏈主」等，例如電動車龍頭企業涉及AI、電池等技術，投資這類「鏈主」有助本港形成產業群。

創科創投基金改安排

投資初創方面，《施政報告》另公布「優化」2017年以20億元成立的「創科創投基金」。該基金已動用3億元投資在37間公司，帶動27億元私人投資；政府將在基金調撥15億元，與業界配對成立聯合基金。

根據現行安排，由共同投資伙伴建議投資的項目，要交相關諮詢委員會審視。消息稱，新安排下政府角色會由把關項目轉為選擇「普通合伙人」（GP），獲選的GP在投資項目時有更大自主權；GP與政府合作時，只限投資《創科發展藍圖》指明的三大策略產業初創。消息續稱，政府早前向業界徵求計劃意向書（EOI），收到50份回覆，反映業界對新安排感興趣。

《施政報告》亦提出以1.8億元設「創科加速器先導計劃」，以配對資助方式，吸引專業初創企業服務機構在港落戶或擴充業務。邱達根認為，各政策照顧到前、中、後期企業融資需要，對風投及基金管理界是好消息；對初創公司而言，有專業投資者絕對較獲政府資助重要。

（2024年施政報告）

相關字詞﹕風投基金 創科 創科加速器先導計劃 創科創投基金 創科產業引導基金

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