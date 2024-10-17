開研究中心參與嫦娥八號任務 5大學合研月面機械人

據中國國家航天局資料，嫦娥八號計劃在「2028年前後」發射，由着陸器、巡視器和作業機械人組成，會在月球南極登陸，攜同14部「國內科學載荷」，包括着陸器配置降落相機、地貌相機、月震儀等。

政府消息提到，該中心會負責研發可採樣、建設，並作為「流動充電樁」為其他探月儀器充電的機械人，中心主任由科大機械及航空航天工程學系教授孫慶平擔任，聯合主任為該學系副教授于宏宇，副主任為理大深空探測研究中心副主任吳波。

開支方面，消息人士指個別中心經費不便透露，一般而言政府對InnoHK平台下每所研究中心的資助額為3億至5億元。

科大表示，該校學者領導新的InnoHK研究中心將開展太空機械人與能源研發項目，展現科大在力學、熱學、機械人、傳感器、微型儀器、熱控技術等前沿領域的實力。

低軌衛星牌照申請簡化

《施政報告》另提出研究簡化申請營辦低軌衛星牌照的審批流程。消息人士解釋，現行牌照申請是按每顆人造衛星逐一發牌，但世界趨勢是以一組多顆人造衛星的「星座」運作，逐一申請流程繁複，通訊辦會研究簡化。

（2024年施政報告）