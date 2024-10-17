北都3地試片區開發 河套特首督導 消息：片區交發展商開發 地價有優惠

「河套深港科技創新合作區」位於深圳河南北兩岸，北面深圳園區佔300公頃、南面香港園區佔87公頃。香港園區一直由香港科技園公司全資擁有的港深創新及科技園公司負責發展，公司董事局成員包括創科局常任秘書長、香港及內地大學代表等；李家超昨日公布成立由特首主持的督導委員會，帶領政府制訂香港園區部署。

身兼立法會北都發展事宜小組委員會主席的劉國勳稱，河套區涉及國家「十四五」規劃，亦是北都關鍵項目之一，由特首督導反映當局重視，除了由特區政府內部協調，亦涉跨境安排，要與內地政府部門溝通，甚至向中央爭取政策安排，認為由特首督導河套區建設是重要亦合適。

河套物資研「無人低空運輸」

針對河套園區跨境人員、物流及資金流動，《施政報告》提到政府正與國家部委探討試行「創新的便利措施」，包括讓兩地園區特定人員便捷過境、利用「無人低空運輸」跨境運送物資、便利落戶香港園區的內地企業跨境調撥資金等。

政府消息人士稱，詳情仍待公布，大方向是在園區之間出入境方面，指定人員可預先登記、「無感通關」；物流則冀容許研究用的樣本經「綠色通道」或以白名單制度跨境流動。

就試行以「片區開發」模式加快北都發展，《施政報告》提到已物色3個分別佔地10至20公頃的片區作試點。政府消息人士稱，3個試點分別位於洪水橋/厦村新發展區、粉嶺北新發展區及新田科技城，會由政府大規劃賣地，由發展商一併處理土地平整並發展範圍內的私人住宅、公共設施、政府大樓及商業用地，落成後公用設施等要歸還政府。

消息人士續稱，在該安排下由於發展商協助興建公用設施，政府會在地價提供扣減優惠；而且政府毋須先平整土地，可更早獲得地價收入，有助政府現金流有更多彈性，亦可令用地「提速提效」發展。消息說，政府明年中前會完成市場意向調查（EOI），了解發展商及市場反應。

至於新田科技城創科用地的顧問研究報告，政府將於明年公布研究結果，政府消息人士稱報告有參考其他地方經驗，初步結果建議土地發展以產業導向，聚焦「中試轉化」（即產品量產前的小規模試產），並建議土地劃分為不同區塊運用。

明報記者

（2024年施政報告）