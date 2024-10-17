民建聯冀釋放婦女勞動力 民主黨遺憾無提政治改革

多個政黨稱政府回應其建議，但民建聯葛珮帆指報告無提及釋放婦女勞動力的訴求，她認為本港勞動力需求緊張，有必要設法提升女性參與勞動市場比例，期望政府更加重視婦女發展，提出促進女性就業的措施。

新民黨容海恩指《施政報告》雖有改善育兒友善的環境， 但在鼓勵生育上着墨較少。特首李家超在電視論壇被問到「新生嬰兒獎勵金」為何未再加碼，他表示去年公布鼓勵生育「組合拳」後，生育率未有進一步下跌，今年續有其他鼓勵生育的配套措施，如增加託兒服務、加強生育輔導等，效果則要時間才能判斷。

經民聯冀銀行金管局放寬借貸

經民聯早前提出147項建議，主席盧偉國稱政府採納其中90項。對於政府再推「還息不還本」的中小企融資擔保計劃，該黨林健鋒形容政府一系列措施為中小企提供「及時氧氣」，又期望本地銀行和金管局亦推出新措施，放寬企業和市民借貸規定。

民主黨：須改革選舉制度 助市民關注政策

民主黨主席羅健熙表示，政府提出多方面「改革」，但不包括政治改革，對此感到遺憾，他認為若政府希望香港市民對政策「有感」，須透過選舉和政治制度改革，加強市民的影響力，必定有助市民的投入感和參與感。他又指《施政報告》結語提到的「唱衰」表述令人失望，認為一面倒「唱好」聲音對香港社會發展並非好事。

（2024年施政報告）