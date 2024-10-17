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公營醫療改革 年底公布收費服務調整方向

【明報專訊】新一份《施政報告》提出深化醫療改革，主要從加強公營醫療服務、發展基層醫療及提升公私營醫療質效出發，包括提出探討醫管局收費架構及水平，引導資源至最有需要及危重病人。據悉，政府今年底將交代醫管局收費調整方向，包括擬改收費的服務、個別服務調整方向及幅度，至於何時有具體收費價目則未有時間表。

醫管局集中購藥械 減經濟負擔

公營醫療改革方面，據悉政府期望將醫管局資源和服務集中照顧危重及有經濟困難病人，前者包括緊急和複雜個案，《施政報告》提及增設中風中心等措施，即針對此類個案；後者包括基層市民及因醫治大病而引致經濟負擔者，故政府擬今年底起由醫管局總部集中採購藥械，取代逐個聯網採購，冀減低成本，另擬探討透過新方式資助病人用藥。消息人士說，醫管局可調撥多少資源至上述兩類病人，視乎收費調整和服務供應，暫無定案。

後年推社區藥房 商業藥房合規可加入

《施政報告》提出多項措施推動基層醫療，包括明年第四季訂立社區藥物名冊，於後年第四季推出社區藥房計劃。據悉政府擬先由社區藥房為院舍配發藥物、為院友分配藥量及提供諮詢，下一步再允醫管局慢性病患者在社區藥房覆配藥物。就商業藥房能否加入社區藥房網絡，據悉政府認為若該等藥房符合若干條件，例如駐場藥劑師已加入《基層醫療名冊》、使用醫健通等便可加入。

至於公私營醫療改革，《施政報告》主要在質素提升落墨，包括明年上半年籌組專業平台制定臨牀指引；以及為公私營醫療系統編製質素指南，並探討為私營醫療收費透明度立法，明年諮詢業界。政府消息稱，目前醫專有制定不同指引，醫管局內部則採用另一套指引，專家小組將訂立全港統一指引和標準，共同提升業界水平，現階段未擬強制醫生遵從新指引，惟不排除未來加入約束力。

訂公私營指南 立法增收費透明度

消息人士稱，現時社會較少討論醫療質量和成效，政府擬訂立評估準則，涵蓋如何斷定醫療程序是否恰當、有何效果及質素水平，期望培養業內文化，暫擬要求每間私家醫院和醫管局日後須列明不同醫療程序的併發症、後遺症和死亡機率。

收費透明度方面，現行《私營醫療機構條例》下的相關規管條文尚未生效，政府以往透過鼓勵私院自願參與提升收費透明的措施，例如為入院病人報價等，政府擬在條文生效前再諮詢業界。

（2024年施政報告）

相關字詞﹕醫務衛生局 公立醫院 基層醫療 收費透明 私家醫院 私營醫療機構條例 公營醫療 公營醫療收費檢討 施政報告 醫療改革

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