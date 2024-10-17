北都建新醫學院 明年招大學方案 牛潭尾留地料鄰近新醫院 預計年中審畢建議書

消息：原則允增醫科學額 方式待教諮會決定

《施政報告》提出支持本地大學籌建第三間醫學院，並會於2025/26學年起增加現有兩間醫學院學額，由每年合共590個增至650個。政府消息稱，短期內將成立新醫學院工作組並公布名單，由政府相關部門代表及非官方專業人士組成，並邀大學提交建議書，預計明年中完成評審，但暫未有設立新醫學院具體時間表。

部分院校早前已向政府提交「建議書」，消息人士稱現未展開邀請程序，個別院校所交方案僅屬「構思文件」。被問政府為何未有在籌建新醫學院採取主導角色，消息人士說開設新醫學院不能只靠投放資源解決，具體如何收生、招聘教職員及實習地點等，需靠院校提出實際方案，「政府冇得幫你諗」。

對於政府批准兩間醫學院增設醫科學額，是否代表已首肯兩院爭取開設「第二學位」學額方案，消息人士稱醫衛局原則是准許增加60個學額，招生方式留待教諮會及院校決定。

北都大學城80公頃 40公頃共用設施宿舍

政府已在北都預留最少80公頃用地發展「北都大學教育城」，並計劃後年上半年公布發展綱要。政府消息稱，考慮籌建新醫學院及發展教育樞紐，教育城佔地由原規劃60公頃增至最少80公頃，牛潭尾及新界北新市鎮各40公頃，將用作興建大學共用設施如實驗室及學生宿舍。據悉當局認為增加用地仍難滿足所有院校需要，政府立場是從發展教育樞紐而非大學利益出發，故「不想派餅仔」續增用地。

據悉，政府規劃牛潭尾用地已預留9公頃建醫院，但新醫學院不一定須用該醫院作教學醫院，可視乎院校建議方案選擇其他醫院，或在北都醫院落成前暫用其他醫院；政府今年內公布牛潭尾發展計劃並諮詢公眾，將交代醫院具體選址，暫定設於大學城毗鄰、最接近新醫學院位置。

港大醫學院長劉澤星以身兼港大副校長（健康）名義回應稱感謝政府增加學額。中大醫學院稱將全力配合增加學額，正積極招攬國際級醫學科研人才來港任教，並不斷提升醫學教育設施和其他配套。

科大校長葉玉如稱對特首支持籌建新醫學院深感鼓舞，認為北都建新醫學院校舍，可與河套港深創科園發展人工智能、生物科技產業產生協同效應，會積極了解政府計劃細節及要求。理大稱已積極展開籌備新醫學院，有決心憑藉理大豐富經驗及紮實基礎，有條件擴展醫療培訓至培育醫科生。

明報記者

（2024年施政報告）