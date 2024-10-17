低空經濟工作組成立 明年研修例試無人機載貨 消息：容飛出視線外 試點舉例科學園

政府稱，「低空經濟」是指一般於1000米以下空域的經濟活動。本港最高大廈環球貿易廣場（ICC）高約490米，政府消息人士承認，在人流密集市區推行有難度，故首階段會在較易落實的地點做試點，舉例科學園近海人流少，可能是試點之一。消息稱，政府盼可「盡試」不同場景，安全為首要考慮，故以「重量輕至重、航線近至遠」的原則推進，在有限範圍內試驗、載貨量較輕等安全系數較高的項目料可更快試行。

與內地商討跨境航線清關安排

2022年6月起生效的《小型無人機令》規定駕駛員要確保無人機在其視線範圍飛行，無人機重量不多於25公斤，亦有各類飛行高度限制。消息稱，為配合無人機載貨，工作組將研究修例，放寬重量、載貨、飛行高度限制，及「超視距飛行」，即容許無人機在視線範圍外飛行。工作組明年上半年亦研究部署低空基建，包括建設起降場及充電站等，並與內地商討用無人機及直升機設低空跨境航線的出入境及清關安排。

明年研基建配套 包括起降場

至於會否資助試驗，消息稱政府不會設立新資助計劃，有意者可透過現有創新及科技基金申請資助；商經局則提供技術支援，包括檢討低空經濟基建所需的網絡頻譜，稱5G頻譜供應足夠，局方會檢視如何分配。

（2024年施政報告）