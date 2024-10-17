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控煙十招無提 議員爭取「以酒換煙」

【明報專訊】政府一邊廂擬推10項加強控煙措施，另一邊廂調低烈酒稅，據悉近月不同政黨議員和政府在煙酒間周旋，一併討論這兩項具爭議範疇，對於新一份《施政報告》就控煙的着墨只有「繼續推行控煙」寥寥6字，有議員認為這反映當局無信心議會照單全收「控煙十招」，冀以減烈酒稅爭取醫衛局在控煙措施鬆綁，以免產生「一減一加」的政策矛盾。

有議員認為今次政府減烈酒稅的方案，未完全順應醫學或零售界意見，不排除控煙政策也有斟酌空間，尤其《施政報告》無「寫死」續推10項措施，估計當局擔心議會不會照單全收。該議員建議先禁薄荷煙，已可減少女性和年輕煙民，禁水煙則可如垃圾徵費般，留待合適時機再評估。

民建聯梁熙表示，他曾向政府官員質疑煙酒政策「一加一減」的理據，對方解釋指煙草禍害高於酒精、亦會造成二手煙，而煙稅佔零售價六成多，可直接減低煙民吸煙意欲，相反大幅下調烈酒稅，由於稅項佔零售價比例很少，對鼓吹消費者飲酒的影響有限。

至於未來有否空間「談判」放寬控煙，梁熙說最大爭議是禁止水煙，有感政府仍在聆聽意見，將爭取豁免不含尼古丁成分的水煙；又稱可提供水煙的酒吧集中在蘭桂坊、諾士佛臺等，全禁水煙將重創該些核心酒吧區。立法會衛生事務委員會主席陳凱欣說，社會對控煙措施有強烈意見，「一邊放酒稅，一邊勒緊煙草，好像活在平衡時空」，認為現時的減烈酒稅方案是中間方案。

明報記者

（2024年施政報告）

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