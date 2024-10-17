高價烈酒稅大減 酒商酒吧料受惠難 200元劃線稅率最低10％ 市面85％烈酒不受影響

李家超：推高級貿易 助內地貨走出去

特首李家超昨日重申明白醫護界關注，強調政府不鼓勵市民飲酒，所有烈酒仍須徵稅，今次僅直接影響高價烈酒，市場上85%烈酒不受影響，稱減稅冀推動高級烈酒貿易，包括協助內地高級烈酒「走出去」。他預計措施有助酒吧業和夜經濟，「但我鼓勵他們，不要飲太多酒」。本身是醫生的行會成員林正財及高永文昨稱認同減稅取得平衡，林形容以200元劃線「相當聰明」。

目前高於30%酒精度的酒類須徵收100%稅率，政府昨就減稅刊憲，新稅率只適用不多於1公升烈酒；若使用容量更大的容器，應繳稅款將按每升價值計算。政府2008年起全面撤銷葡萄酒稅，政府消息人士稱，去年葡萄酒進口值較2007年增約3.75倍，同期進口量上升約33.3%，料減烈酒稅能促進高增值貿易。

酒業讚「踏首步」 籲效葡萄酒再減

部分烈酒業界先後建議稅率減到兩至三成。香港酒業總商會創會會長蘇又萍表示，業界自2018年爭取減烈酒稅，感謝政府「踏出首步」，料新稅制下的烈酒約三四周後供應市面。惟她指約85%烈酒不在減稅範圍，料無助提升本港與周邊地區競爭力，盼政府參考葡萄酒稅做法，日後再逐步減稅。香港酒類行業協會會長何耀康稱減稅是邁進重要一步，但對未能惠及低價烈酒感遺憾，「似乎對本地餐飲和旅遊業幫助有限」。他相信最大阻力來自部分團體擔憂影響健康，稱會繼續研究和調查，提供數據回應公眾關注。

酒吧業界早前期望放寬酒稅有助振興夜經濟。蘭桂坊協會總監張素媚認為減稅程度與業界期望相差很遠，現時市民消費能力不強，大部分酒吧主要出售中低價烈酒，料酒吧普遍未能受惠減稅，對刺激夜經濟幫助不大。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，減幅雖不符業界預期，但仍有助業界在聖誕節慶推廣烈酒，他預料最快本月底會有新貨面市。

醫學界聯署反對 林哲玄：損健康

多名醫學界代表昨日凌晨發表聯署聲明反對減烈酒稅，包括前食衛局長陳肇始、港大醫學院長劉澤星，以及副醫衛局長李夏茵丈夫、香港醫學專科學院主席梁嘉傑。對於減稅涵蓋市面15%烈酒，有份聯署的醫衛界議員林哲玄稱明白政府內部有考慮部分意見，但重申不贊成鼓勵飲酒措施，「不論烈酒便宜或昂貴，酒精對身體影響仍存」。

開3工作組 一發展景點一推銀髮經濟

另外，發展低空經濟工作組將由副財政司長任組長，發展旅遊熱點及促進銀髮經濟兩個工作組則由政務司副司長任組長，並循5個範疇推出措施，包括促進銀色消費、釋放銀色生產動力等，具體措施及推行時間待工作組與相關政策局商討。

明報記者

（2024年施政報告）