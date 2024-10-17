公屋推舉報濫用獎賞 富戶罰租下年擬增

居屋綠白表4：6變5：5 鼓勵公屋戶購

消息稱，獎勵計劃參考警方「好市民獎」，預計向提供情報協助收回被濫用公屋者獎賞約3000元；而獎賞需實名登記，不設限額，前提是舉報須成功收回公屋單位。消息又稱，舉報形式以方便為主，但不會就收回單位數量設關鍵績效指標。

特首李家超於《施政報告》提出收緊公屋富戶政策，讓公共資源適當用在需幫助的申請人。消息稱有關安排需提交房委會審議，預計明年10月起實施，據悉現時約4萬個公屋富戶。現有安排為公屋入息限額兩倍但不高於3倍的住戶須繳1.5倍租金、限額3倍但不高於5倍須繳兩倍租金、限額逾5倍須遷出單位。消息稱，以4人家庭為例，5倍入息限額即月入154,750元；而富戶政策最初只收雙倍租金，及後修訂亦收1.5倍租金，已實施約30年，兩者均有調整空間。

房協回應支持施政報告有關打擊濫用公屋等措施，強調應對住屋需求及善用資源大前提下，將積極探討可行相應措施。

彩虹邨重建細節今年內公布

另外，李家超又提到房委會正進行11個重建計劃，今年內會公布彩虹邨重建研究結果和細節，明年公布西環邨及馬頭圍邨重建方案。

（2024年施政報告）