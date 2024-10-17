公屋推舉報濫用獎賞 富戶罰租下年擬增

【明報專訊】政府打擊濫用公屋成效顯著，新一份《施政報告》提出進一步措施，包括房委會明年1月起推出「善用公屋資源獎勵」計劃，獎賞舉報濫用者；以及明年10月擬再收緊富戶政策，提高富戶需繳的額外租金及降低相關入息限額；同時將居屋綠白表比例由四比六調整至五比五，鼓勵更多公屋戶買居屋。公屋聯會促房委會審慎研究，並為富戶提供專屬配額購買資助房屋。
居屋綠白表4：6變5：5 鼓勵公屋戶購
消息稱，獎勵計劃參考警方「好市民獎」，預計向提供情報協助收回被濫用公屋者獎賞約3000元；而獎賞需實名登記，不設限額，前提是舉報須成功收回公屋單位。消息又稱，舉報形式以方便為主，但不會就收回單位數量設關鍵績效指標。
特首李家超於《施政報告》提出收緊公屋富戶政策，讓公共資源適當用在需幫助的申請人。消息稱有關安排需提交房委會審議，預計明年10月起實施，據悉現時約4萬個公屋富戶。現有安排為公屋入息限額兩倍但不高於3倍的住戶須繳1.5倍租金、限額3倍但不高於5倍須繳兩倍租金、限額逾5倍須遷出單位。消息稱，以4人家庭為例，5倍入息限額即月入154,750元；而富戶政策最初只收雙倍租金，及後修訂亦收1.5倍租金，已實施約30年，兩者均有調整空間。
房協回應支持施政報告有關打擊濫用公屋等措施，強調應對住屋需求及善用資源大前提下，將積極探討可行相應措施。
彩虹邨重建細節今年內公布
另外，李家超又提到房委會正進行11個重建計劃，今年內會公布彩虹邨重建研究結果和細節，明年公布西環邨及馬頭圍邨重建方案。