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居屋連續向隅者白表青年 增派抽籤號碼 最多獲3個 「中獎」機會可增六成

【明報專訊】新一份《施政報告》提出，房委會向連續兩次申請綠置居及居屋未果者，以及40歲以下白表青年家庭或一人申請者，額外分派多一個抽籤號碼。消息人士料新措施令有關申請者「中獎」機會將增10%至60%。而下期推出的「白居二」配額由4500個增至6000個，新增1500個配額全數撥予40歲以下青年家庭及一人申請者，支持青年置業，據悉房委會資助房屋小組最快下月審議有關「加碼」建議。

下期「白居二」加碼 全撥青年

房委會將由下一期綠置居及居屋起，向前兩次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能購買單位的申請人，提供多一個抽籤號碼；下一期起亦為申購居屋的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼。連同原有抽籤號碼，40歲以下白表青年申請者最多可獲3個號碼（見表）。

政府消息人士表示，新措施將增加各類連續兩次向隅居屋申請者「中獎」機會，例如青年家庭白表申請者額外加一個及兩個抽籤號碼，「中獎」機率分別增40%及60%；青年一人白表申請者額外加一個抽籤號碼，「中獎」機率則增10%。至於其餘屢次向隅申請者，額外加一個抽籤號碼後「中獎」機率將增50%。

公屋資助屋比例擬改六比四

特首李家超又提到，房委會同時正檢視未來10年中後期建成的公營房屋項目，目標把公屋和資助出售單位比例由現時七比三逐步調整至六比四，以進一步完善充實置業階梯，回應市民置業需求。

博匯智庫支持公屋和資助出售單位比例進一步調整為五比五，稱可減輕長期補貼公屋營運和維修款項，亦可以創新模式讓私人企業參建資助房屋，以約每平方呎6000元售予更多合資格者，未來10年提供20萬伙。

公屋聯會認同為青年提供更多置業機會，支持調整公屋與資助出售單位比例。身兼公屋聯會副主席的立法會房屋事務委員會委員梁文廣稱，「白居二」配額增加，二手居屋市場亦要活化，提議讓年滿60歲業主在未補地價下於第二居屋市場出售原有單位，再獲另一個「白居二」資格，增加面積較大的二手居屋供應，促進資助出售房屋流轉。

（2024年施政報告）

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