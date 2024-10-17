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劏房客憂「逼遷」難捱貴租 團體失望未提安置

【明報專訊】新一份《施政報告》提出立法取締劣質劏房並推出劏房登記制度。有蝸居小於8平方米的劏房住客稱，擔心被迫搬遷後未能承受昂貴租金，「要瞓天橋底」。有劏房關注組成員失望港府未清楚提出安置方案，憂政策只讓劏房户「愈搬愈差」。

6平米月租1900元 自言幸運

50歲的阿玲居於葵涌區唐樓一個閣樓。閣樓被「一劏五」，僅一個共用廚房和廁所。阿玲獨居約6平方米斗室，單位有窗但沒冷氣，月租連同水電煤共約1900元。

阿玲2003年從內地來港，2005年申請公屋，輪候至今仍未配屋。她稱能覓得現居單位已幸運，一來在鄰近工作，二來租金便宜，對做凍肉包裝、月入萬多元的她來說未算太大負擔。

阿玲所住劏房尚算光猛，加上有窗，通風良好，惟因面積未達不小於8平方米要求，日後或被定義劣質劏房，將要在法定寬限期內改建並登記，否則被取締。記者把最新消息告訴阿玲，她隨即反問：「即係點啊？我要瞓天橋底？」多年來六度搬遷不同劏房的阿玲估算，倘今次又要搬遷，連同重新添置家具，約需花逾萬元。她擔心未能負擔高昂租金和搬遷費，「別的劏房動輒月租約4000元，我不用吃飯嗎？」

團體籲盡快交代取締時間表

類似阿玲的個案，因屬非長者單身人士，未可申請簡約公屋。葵涌劏房街坊會成員潘詠珊指出，政府的最新建議未有顧及全部劏房户，亦無着眼安置方案，只換了名稱，「叫『簡樸房』又好，劏房又好，什麼名稱不重要，最重要是住戶能住得更好」。她呼籲政府盡快交代安置方案和取締時間表，免得劏房戶「得個等字」。

（2024年施政報告）

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