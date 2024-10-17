「改革」現41次 被問政策「急轉彎」 李家超稱因時制宜

「三大中心」篇幅佔兩成

李家超在記者會提到其施政理念，首要原則是「以市民為中心、以經濟為主軸、以發展改善民生」，主題是「齊改革同發展」。統計《施政報告》關鍵字，「改革」出現41次；中共二十屆三中全會決定支持本港提升國際金融、航運和貿易中心「三大中心」定位，「金融」、「航運」、「貿易」分別出現44、28及57次，「創科」和「新質生產力」分別提及23次和6次。228個段落中，闡述「三大中心」章節共46段，佔整體篇幅約兩成；對比去年，涉及「十四五」規劃提出的「八大中心」定位佔整體段落一成。

稱現為轉型期 各行有責任自行改進

今年初立法會審議《財政預算案》時，政府稱無意寬減烈酒稅；7月政府亦表明無意放寬准許「新資本投資者入境計劃」投資住宅物業。《施政報告》最終一一鬆綁，被問到政策「急轉彎」是否要出招救市，李家超解釋制訂政策是「因時制宜」，審視環境及聆聽意見後認為有需要實施或改良便去做，改良政策並非負面態度。「如果政府不聽意見，只是向一個方向行，我相信都不是一個真真正正幫社會解決問題的政府。」

施政報告強調改革，對於具體方向，李家超在記者會表示各行業處境不同，「政府責任是清晰告訴大家，『現在就是轉型期』，如果面對一些挑戰，你（行業）要嘗試自己改革、進步，政府指明方向」。他稱政府資源有限，會在能力內盡量推出政策支持業界。

至於施政主軸是否回應中央方向，李家超說政府施政以香港整體利益為依歸，會充分利用中央政府政策提供的機遇，「我們按住中央政策方針做，既為香港好，亦是共同推進作為特區，在整個國家佈局入面應該發揮的能力、應該服務的力量，兩者相輔相成、相得益彰」。

政制方面，李被問到會否落實雙普選，他表明「不會是今屆政府會處理的課題」，稱隨着立法會新選舉制度、「完善地區治理」先後落實，形容政制改革問題已解決，最重要是確保新制度運作及執行暢順。

（2024年施政報告）