樓價須最少半億 新資本投資者可買港樓 可計入投資總額 上限1000萬

李：市場趨穩 毋須再憂負面因素

對於為何放寬公司購買物業的按揭成數上限，李家超回應稱，目前看不見炒賣情况，推動房地產市場穩步發展能帶來經濟貢獻，強調倘日後負面因素再現，便要因時制宜改變政策。

地產業界對《施政報告》的新舉措表示歡迎，認為有助提振樓市。長實執行董事趙國雄稱，新舉措可吸引更多投資移民來港，加強本地經濟動力，實屬德政。新地副董事總經理雷霆認為，新政策容許資本投資者購買5000萬元以上住宅，有利豪宅市場，同時不影響民生住房。信和集團副主席黃永光指出，施政報告務實的措施營造有利的營商環境，集團對國家、香港前景充滿信心。

據中原地產研究部統計，今年首三季價值5000萬元以上一、二手私宅買賣合約登記錄得436宗、涉資556.85億元，已達去年全年482宗、涉資772.59億元的90.5%及72.1%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀說，受政府新措施刺激，料今年全年5000萬元以上私樓整體交投量勢打破去年總和。

仲量聯行料對成交量刺激有限

不過，仲量聯行香港主席曾煥平認為，政府放寬投資移民至住宅物業的新措施對樓市雖有幫助，但影響輕微；又指今年推出投資移民計劃後僅有47個成功個案，申請人數也僅有448宗，預期計劃擴展至住宅後，申請人數及對住宅成交量的刺激作用亦有限。普縉總監（估值及諮詢）李雋傑則指出，現時需留待經濟前景明朗化，本港樓市才會真正重新活躍起來，料短期樓價仍將橫行發展。

（2024年施政報告）