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豪宅新盤昨高價沽 二手買家觀望變拍板

【明報專訊】按揭成數放寬下，昨日市場即錄得不少豪宅新盤高價成交，其中新地北角豪宅海璇2B-3期以逾5900萬元、實呎近4萬元售出一個四房戶，售價及呎價均創今期新高；周末多個樓盤亦有推售活動，兩日一手市場共約580伙推售。

海璇售價今期新高 大客掃3伙海茵莊園

綜合市場資料，昨日共錄約30宗一手成交，當中海璇2B-3期第2座18樓A室，實用1483方呎，4房間隔，連車位以5902.34萬元售出，實呎約3.98萬元，成交價創該期新高。據成交紀錄冊顯示，買家成交期180日，並獲回贈優惠，包括家庭購買現金回贈1.25%、新地會現金1萬元回贈等。另路勁及港鐵合作的黃竹坑港島南岸現樓項目晉環，昨連售3伙，單日套現逾9000萬元，其中售價最貴一伙為1A座39樓及40樓C室，4房雙套間隔，實用1292方呎，成交價4278萬元、實呎33,111元；同座1A座36樓F室，實用1218方呎，同為4房雙套間隔，以4155萬元售出，實呎34,113元。九建將軍澳海茵莊園昨再錄大手客入市，包括有買家以約1880萬元連購3伙。

二手市場方面亦見有買家加快入市。美聯區域經理吳肇基稱，有睇樓客原本在考慮中，見早前銀行減息，加上《施政報告》公布後，即時落實以902萬元購入太古城順安閣高層H室，實用703方呎，3房間隔，實呎12,831元。資料顯示，同座同面積低3層H室今年4月以1025萬元易手，而低4層H室則於2019年5月以1525萬元售出。換言之，單位最新售價較半年前低約12%外，亦較高峰期低逾四成。不過新售出單位原業主早於1981年以約42萬元一手購入，但近年多次向財務公司借貸，據悉早前已淪為銀主盤，單位約43年間帳升860萬元或20倍。

放寬按揭成數亦包括非住宅物業。資深投資者蔡志忠稱，提高按揭成數對工商物業持有者幫助很大，除減少買樓首期及供樓負擔外，亦有助增加投資者入市信心，對工商舖市場帶來積極作用，相信成交量會隨即增加，價格亦有望止跌回穩。

（2024年施政報告）

相關字詞﹕海茵莊園 蔡志忠 太古城 晉環 海璇II 施政報告

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