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《施政》聚焦振經濟 民生涵基層醫療處理劏房

【明報專訊】特首李家超今日發表任內第三份《施政報告》，將以「齊改革同發展，惠民生建未來」為主題。今年度《施政報告》料聚焦經濟（見另稿），就人才政策料會交代「高才通」計劃檢討方向，包括擴大合資格大學名單。至於民生範疇，據悉就醫療及房屋議題着墨較多，其中觸及透過社區藥房處理安老院舍藥物浪費問題、加強跨境醫療措施等。

檢討高才通 或擴合資格院校名單

李家超昨早出席行政會議前見記者，展示新一份《施政報告》，題為「齊改革同發展，惠民生建未來」。封面沿用過去兩年的綠色，李家超說是代表政府政策的延續和關連，又說綠色代表和諧、活力和繁榮，突顯香港邁向「由治及興、千帆並舉、迸發實力的時候」。

「高端人才通行證計劃」推出兩年，政府早前表示擬放寬合資格「百強大學」限制。據悉，《施政報告》預料落實建議，將交代「高才通」計劃檢討方向，並提出擴大合資格大學名單，料涵蓋未納入「百強大學」名單、但個別學科非常出色的院校，當局另會提出更新「香港人才清單」。

料涉跨境醫療河套創科園發展

醫療衛生方面，李家超早前落區視察地區康健中心和社區藥房，預料新一份《施政報告》會有篇幅談及未來基層醫療發展，包括研究透過社區藥房處理安老院舍藥物浪費問題等，並會繼續加強跨境醫療措施，亦預料將對落馬洲河套區港深創科園發展落墨。至於公營醫療收費調整，據悉未有具體方案出爐。房屋政策方面，政府早前已預告會交代處理「劏房」問題方案。

過去兩年《施政報告》另設《政策措施》文件，李家超稱今年將以《附篇》取代《政策措施》，列出不同政策的背景和細節，期望能反映與《施政報告》的關連，不希望被忽略。

《施政報告》諮詢期自7月中展開，李家超昨日總結，3個月內共收到逾9500份意見書、舉辦逾40場諮詢會，並親自落區接觸市民，他感謝市民提供意見，這有助於他制訂《施政報告》時判斷重點和優次。李在諮詢期內兩次落區，分別關注醫療及房屋問題，表示政府會加大社區藥房的配置及資助，並繼續增加投放在中醫的資源；他另說政府會繼續嚴打濫用公屋，就劏房訂立標準，希望有序、分批處理劏房問題，長遠目標是劏房「清零」。

明報記者

（施政報告）

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