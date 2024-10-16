超市商品「縮水通脹」 有變相貴26% 消委查62分量改變貨品 16「漲價」最少一成

消委會昨發表新一期《選擇》月刊。該會根據「網上價格一覽通」數據，擷取由2021年1月至今年7月在超市網站顯示容量或重量有改動的貨品，資料經整理後交予相關廠商核實。調查涵蓋商品的容量或重量變動、建議零售價有否變動及變動原因等，涉及共62件貨品，包括43件食品、17件日用品及2件寵物用品。

Club朱古力餅「漲價」最多

分銷商：原料物流人工增

消委會根據廠商提供的建議零售價，計算貨品每單位建議零售價，若以每10克／毫升／片計算，39件獲廠商提供建議零售價的貨品中，有16件的每單位售價錄得10%或以上實質升幅，主要為糖果、餅乾及零食，以及個人護理用品，其中「麥維他Club朱古力夾心橙餅」升幅最高，達26.2%（見表）。麥維他的分銷商表示，由於原材料費、物流費及工資上漲等因素，決定加價並同時縮減貨品重量。

在所有檢視的貨品中，只有「舒特膚嬰兒潤膚乳液（有機金盞花） 」在建議零售價不變下，容量增加了0.3%，每10毫升售價下跌0.3%。

消委會亦根據「網上價格一覽通」過往數據，比較貨品於指定時段的每單位售價，發現51件貨品的每單位平均價，在容量或重量變動後一個月都較前一個月高，升幅0.5%至103.6%，當中「美國雅兒高效除紋按摩膏」每10克平均價格變動最大，由6.99元升至14.24元。美國雅兒總代理表示，廠商統一全球推出新包裝125克，已停產原有的156克貨品。

貨品幾全減磅 家樂氏玉米片少30%

調查亦發現，62件貨品中有58件貨品「縮水」，容量或重量減幅1.3%至30%，當中25件減少10%或以上，減幅最大為「家樂氏香甜玉米片」，重量由250克減至175克，減幅30%。另有兩款不同重量的「奧利奧夾心曲奇」，以及「喜躍乾貓糧（海洋魚總匯）」，在不足3年內「減磅」兩次，累積減幅6.1%至16.7%。

消委促清晰列明分量改動

倡顧客留意改包裝「升級」字眼

消委會宣傳及社區關係小組主席林凱章稱，廠商有責任在貨品包裝或銷售點清晰列明貨品的容量或重量改動，以增加資訊透明度，讓消費者能獲正確資訊的權益，而韓國和法國均有應對「縮水式通脹」的管制措施，呼籲零售商效法（見另稿）。林凱章又呼籲消費者留意產品包裝設計或形狀改變，又或印有「新配方」、「升級」等字眼，這或意味容量或重量有變。

明報記者

（消委報告）

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