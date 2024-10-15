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嘉諾撒聖瑪利書院廁所藏攝錄機 男教師被捕

【明報專訊】位於尖沙嘴的傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院上周一（7日）發現校內建築物「聖瑪大肋納樓」的洗手間內藏有一枚隱藏攝錄機，並發現攝錄機拍攝到兩名學生的私密部位。校方已經報警，並於上周三（9日）將涉事職員停職，禁止他踏足校園、直接或間接聯絡校內師生。據了解，一名男教師涉嫌「窺淫」被捕。據校內消息稱，涉事男教師任教科技有關科目。

工友打掃揭發 拍到兩學生私密部位

本報正向教育局、警務處及嘉諾撒聖瑪利書院查詢，尚待回覆。據了解，該校清潔工上周一（7日）到上述女洗手間打掃時，發現廁門暗角位置藏有一枚隱藏攝錄機，始揭發事件；校方檢查後，發現攝錄機拍攝到兩名學生的私密部位，遂於當天下午報警。

禁踏足校園 設危機小組跟進

據Yahoo新聞報道，嘉諾撒聖瑪利書院昨日向家長發通告交代事件，稱已就校內洗手間發現隱藏攝錄機一事報案，並通報教育局及法團校董會；校方續稱已於上周三暫停涉事職員所有職務，並禁止他踏足校園、直接或間接聯絡校內職員及學生。

該校在通告表示非常關注學校成員的安全，已即時檢查校內所有設施，尤其是洗手間及更衣室，並徵詢警方意見，加強校園保安；校方又稱，學校已經成立危機處理小組跟進事件，並於昨日安排特別課堂活動，由教育心理學家、學校社工及教師，為有需要學生提供情緒支援，釋除學生疑慮。該校稱，由於案件已交警方調查，將不會進一步發布信息或作任何評論；呼籲家長多聆聽女兒心聲，倘有需要可向校方求助。

根據《2021年刑事罪行（修訂）條例》，就窺淫、非法拍攝或觀察私密部位，訂立特定罪行，違例者一經循公訴程序定罪可處監禁5年。

相關字詞﹕偷拍 窺淫 嘉諾撒聖瑪利書院

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