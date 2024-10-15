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極危棉頂狨猴全球2000隻 亡猴佔公園哺乳類一成

【明報專訊】香港動植物公園9隻突然死亡的猴子中，有3隻為棉頂狨猴，屬極危物種，代表於野外滅絕的風險極高。棉頂狨猴於2020年被列入國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄，全球僅有2000隻成熟個體。至於白臀長尾猴、松鼠猴及白面僧面猴則為無危物種。動植物公園原本共飼養約272隻動物，包括93頭哺乳類動物，是次猴子死亡數量佔哺乳類動物總數近一成。

飼養近300動物 12猿猴品種

根據動植物公園網站介紹，目前公園約有一半地方撥作飼養動物，園內設置約40個籠舍，共飼養約158隻雀鳥、21頭爬行類動物和93頭哺乳類動物，當中有12個猿猴品種。棉頂狨猴是晝行性樹棲動物，族群而居，可多達12個成員，棲息於原生林及次生林，食糧為果實、花蜜、蛙、蜘蛛和蜥蜴，分佈於哥斯達黎加至哥倫比亞西北部。

據康文署「101 academy入門教室」YouTube片段，棉頂狨猴體重一般約0.5公斤，奔走時的時速可達40公里，最大特色是頭頂一大束長白髮，遇到危險時會豎起，以顯得更強大，嚇退對手；另一特徵是比身體長的尾巴，主要用作平衡。牠們背部為深褐色、腹及頭部為白色、臀部內側為橙色，幼年的棉頂狨猴與成年擁有相同毛色。

白面僧面猴棉頂狨猴2020年添丁

除了棉頂狨猴，今次事件中有4隻白面僧面猴死亡。白面僧面猴可在相距達10米樹枝之間飛躍，過着一夫一妻、以家庭為單位的小群體生活。翻查資料，園內白面僧面猴及棉頂狨猴均在2020年誕下寶寶，其中棉頂狨猴更誕下孖胎。康文署去年公布揀選由市民以「皆大歡喜」和「天天快樂」為主題的名字建議，將一對棉頂狨猴寶寶命名為「喜喜」和「樂樂」。

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