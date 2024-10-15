動植物公園兩日死9猴 消息稱中毒機率較高 政府召緊急跨部門會議

哺乳類區關 80動物健康正常

文化體育及旅遊局表示，公園內的哺乳類動物區昨早開始暫時關閉，以便緊密監察動物情况，涉事鐵籠已完成全面消毒及清潔；目前園區內共80隻哺乳類動物健康情况正常；相關人員亦健康正常，而為審慎起見，員工會穿著合適保護裝備工作，並會密切留意自身身體狀况。

消息：專家稱倘染病毒會分批發病

政府消息稱，高度關注猴子集體死亡事件，擔心猴子一旦感染的是病毒就麻煩，會引起公眾憂慮，當局會安排死亡猴子解剖化驗。政府初步徵詢專家意見認為中毒機率較高，因若猴子感染病毒或細菌，會分批發病及死亡，而非一夜間死去，但昨天除了已死亡及餘下一隻活動反應有異常猴子，其他動物健康情况正常。

反應食慾異常 一猴遷離觀察

康文署昨日凌晨近1時公布，動植物公園前日（周日）有8隻猴子死亡，包括3隻棉頂狨猴、3隻白面僧面猴、1隻白臀長尾猴及1隻松鼠猴。相隔約22小時，文體旅局晚上約10時半公布，局長楊潤雄召開跨部門會議，聽取部門報告最新情况，會上得悉，公園工作人員留意到1隻白面僧面猴及1隻白臀長尾猴活動反應及食慾有異於尋常，已隨即移離原居籠舍以便加強觀察，但該白面僧面猴昨早離世，園方會繼續觀察該白臀長尾猴的情况。

本報記者昨中午到訪動植物公園，園內哺乳類動物區多個出入口已被圍欄及鐵馬圍封，連接「時光隧道」的出入口有一名保安駐守，訪客只能遠距離跟猴子打招呼，部分籠內猴子正常活動。各圍欄及鐵馬均貼上告示，指該區昨起至下周日（20日）關閉。記者下午3時許再到訪，發現各告示已更換成「由2024年10月14日起暫停開放園內哺乳類動物區」，沒再標示關閉限期。

有訪客知悉即攜孫離開

記者亦發現，昨日部分在哺乳類動物區工作的人員穿上保護衣，外圍亦有保安及職員戴上口罩，職員如常進入該區運送香蕉等食物。據了解，該區前日傍晚6時許已開始架起圍欄及鐵馬。

公園其他範圍昨如常開放，菲律賓旅客Pangilinan稱，他於2018年曾到哺乳類動物區觀賞猴子，對8隻猴子死亡感到可惜，理解園區需全面消毒及清潔，故對於不能近距離觀賞猴子未感失望，冀該區盡快重開。市民黃太偕孫女到場欲觀賞猴子，得悉有猴子死亡後隨即離開。

獸醫稱情况罕見 具傳染病可能

獸醫黎昌生表示，多隻不同品種猴子同日死亡，情况十分罕見，認為有必要解剖化驗，以便制訂應對措施。他估計猴子集體死亡可能涉及環境因素、中毒或感染傳染病，當中感染傳染病的可能性存在，包括公眾關注的猴痘，但猴痘會有病徵，故相信機率不大，較有可能是由老鼠傳播的鈎端螺旋菌，感染後死亡率甚高；但他指即使猴子感染，「隔住鐵籠」傳人機率較低，公眾毋須過分擔心。他說事件亦有可能與生物保安有漏洞有關，例如外來的人向猴子投擲食物，亦有可能是猴子日常吃的食物或水源受污染，進食後中毒等。

動保團體籲停圈養 轉型植物園

亞洲善待動物組織PETA表示，猴子是既聰穎亦具高度社交性的動物，被迫生活在不適合環境中，不但承受巨大壓力，更有疫症爆發風險，今次事件喚起公眾對人畜共通疾病如猴痘等爆發的憂慮，這些疾病隨時可跨越物種界限，感染人類；該組織呼籲政府停止圈養動物，公園轉型為純粹的植物園。

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