清真餐廳名單「過期」 旅發局網站換貌允持續更新

旅發局發言人回覆本報表示，該局於DiscoverHongKong平台推出全新穆斯林旅遊專頁，整合美食、酒店住宿、祈禱設施、本地文化以至適合穆斯林旅客參與的活動等，並已列載截至9月底全港135間清真認證餐廳或由穆斯林經營的餐廳，承諾專頁內容會持續更新，確保旅客及業界能掌握最新資訊。

團體倡政府資助餐廳申清真認證

沙意認為，香港需增加清真餐廳，建議政府資助餐廳申請清真認證，並指總會屬非牟利機構，冀當局提供資助，以減輕總會處理清真餐廳認證的負擔。民建聯少數族裔委員會主席、立法會議員鄭泳舜建議政府應提供誘因，鼓勵更多餐廳申請清真認證，例如補貼申請費。

翻查資料，立法會主席梁君彥今年5月率領7名議員到訪馬來西亞、印尼和新加坡，其間與馬來西亞聯邦農業銷售局探討與香港建立伙伴關係，以便清真認證食品出口到港。議員回港後建議政府實施全面的官方清真認證制度，成立專責機構為食物製造商、食肆、酒店、商場及景點認證，亦期望政府為食肆、酒店和食物製造商提供補助金或稅項減免等財政誘因，鼓勵他們符合清真標準。

有食店建議資助餐廳設祈禱室

清真認證餐廳分為「清真認證」、「清真廚房」及「清真友善餐廳」3類，認證須每年續期。位於灣仔的「喜瑪拉雅餐廳」先後約有15年取得清真認證，餐廳負責人兼穆斯林Tikaram Kandel認為，認證申請費不多，每年約數千元，毋須補貼，反而認為倘餐廳設祈禱室，則佔用至少一張餐桌空間，估計每月損失約2萬元生意，建議政府資助餐廳設祈禱室，供穆斯林顧客使用。