政黨稱現6宗教共用4室 回教團體：本周向機管局反映 改善款客倡機場設穆斯林祈禱室

明報記者 蔡穎琳

旅發局今年首7個月錄得印尼和馬來西亞訪港旅客人次上升，當中馬來西亞旅客人次約20.4萬，較去年同期增近一倍（95.5%），而穆斯林每日須在指定時間內祈禱5次，旅客對祈禱室需求殷切。翻查資料，早於2011年有報道引述穆斯林旅客及團體批評香港機場祈禱室要六大宗教共用、欠缺毛氈等，機管局當年曾承諾會與六宗教代表討論有關問題。近日再有穆斯林反映相同意見。

機管局：曾接旅客對設計建議 已即時跟進

機管局發言人上周回覆本報稱，當局於2022年已為3間祈禱室進行優化工程，在設計或翻新祈禱室時，會諮詢「香港六宗教領袖座談會」代表，並就日常運作與相關代表保持聯繫及聽取意見。被問到過去有否收到機場祈禱室相關的投訴，發言人稱，曾接到旅客對祈禱室設計或運作安排的建議，以及其他使用者於室內做祈禱以外活動的舉報，當局已即時跟進，並與「座談會」代表溝通，將繼續與宗教界人士保持聯繫，適時檢討及按需要改善設施。

香港機場現有4間祈禱室，提供共逾120平方米空間，分別有1間在非禁區、3間在禁區。機場唯一設於非禁區的祈禱室內有一張已固定在地面、約2.4米長及約1.2米闊的毛氈，亦提供濯足盆及伊斯蘭教禮拜方向指示牌（QIBLA）等。本報記者在上周五（11日）下午約3時，見到有3名穆斯林正在禮拜，當中有人跪坐在機場提供的毛氈禮拜，亦有人自攜毛氈，另見1名穆斯林等候禮拜。

根據國際清真旅遊評級機構「新月」2024年報告，在全球非伊斯蘭合作地區組織的旅遊地區中，香港清真友善排第四，名次較去年升一級，仍低於新加坡、英國及台灣（見表）。

回教團體指較星泰祈禱室遜色

鄭泳舜：無可能教會佛堂放一起

香港回教信託基金總會主席沙意說，曾有穆斯林向其反映本港機場祈禱室問題，包括缺乏毛氈、無提供《可蘭經》、不同宗教教徒共用一室等，較新加坡、泰國等地的祈禱室遜色，認為本港機場應有至少一間專為穆斯林而設的祈禱室。他透露總會本周會向機管局反映相關問題，相信當局會改善。旅遊業促進會總幹事崔定邦認為，本港機場正擴建，絕對有條件增設穆斯林專用祈禱室，亦應在各旅遊景點增設祈禱室。

身兼民建聯少數族裔委員會主席的立法會議員鄭泳舜透露，有穆斯林反映曾在本港機場祈禱室等候30分鐘，他同時質疑六大宗教共用同一祈禱室不合理，「無可能教會及佛堂放在一起」。他形容機場屬旅客必經之門，祈禱室問題未必影響旅客再訪港意欲，但可能會令旅客失望，盼本港機場祈禱室能達至國際水平，認同要增設穆斯林專用祈禱室。

除機場祈禱室外，鄭泳舜建議政府提供誘因，推動商場或其他商業地方增設祈禱室，政府亦應邀請穆斯林團體檢視本港所有祈禱室地點，確保能滿足穆斯林需要。

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