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撥3000億促消費 增困苦群眾支援

【明報專訊】除支持房地產和化解地方債務，市場亦關注內地支持消費和社會保障的財政政策，以提振偏弱的內需市場。財政部長藍佛安表示，當局已從超長期特別國債資金安排約3000億人民幣，在8月底至9月初由各地方政府推出具體方案，提升地方消費品以舊換新能力。另外，當局在國慶前已向特困人士、孤兒等生活困難群眾發放單次生活補助，下一步將向學生加大獎優助困力度，增強低收入群體消費能力和意願。

有地區「三保」壓力增

研拓地方稅源

藍佛安另提及，目前基層保基本民生、保工資、保運轉工作（「三保」）整體平穩，但部分地區受財政收入增長放緩、土地出讓收入下滑和地方政府負債等影響，「三保」壓力增大。除加強地方債置換，當局亦持續採取務實措施，研究制定「三保」清單，構建長效機制穩固「三保」底線，包括通過加大轉移支付、拓展地方稅源、適當擴大地方稅收管理權限等方式，以綜合增強地方財力，並持續跟蹤地方收支和庫款保障情况，中央財政通過提前調度資金等方式適當地支持庫款緊張的地方政府。

中信證券報告指出，7月和9月中央政治局會議均強調「惠民生、促消費」目標，預計其他支持重點群體的政策也可能會陸續研究推出，而加強「三保」、加力化債也有助保障基層按時足額發薪，對促消費起到一定外溢效應。

相關字詞﹕中國經濟 三保 內需 財政部

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