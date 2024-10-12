M+公布明年節目 3月展畢加索60原作

M+昨公布明年一系列展覽、戲院及幕牆節目。近年全球盛行沉浸式體驗，在「身臨夢境：1950年代至今的女性藝術家環境作品」特別展覽中，參觀者可在「環境作品」中穿梭，館方表示該展覽原本由慕尼黑藝術之家構思，並於去年舉辦；同場亦會展出一系列亞洲女性藝術家「環境作品」。

9月展女性藝術家「環境作品」

至於「畢加索：與亞洲對話」特別展覽，由M+與巴黎國立畢加索藝術館共同策劃，巴黎一方借出超過60件畢加索原作，與約80件M+藏品系列的中亞洲及海外亞洲藝術家作品同場展示。館方表示，今次屬10多年來首個在港舉辦的大型畢加索作品展。

M+希克藏品明年8月推出第三個展覽「M+希克藏品：心靈世界」，涵蓋1990至2012年間中國藝術在媒材、語言和藝術手法上的演變，將展出藝術家陳光武、儲雲、段建宇等作品。

在香港度過童年的已故建築師貝聿銘，其首個全面回顧展「貝聿銘：人生如建築」今年6月起在M+展出，展覽於明年1月結束後巡迴至上海。館方表示在港展出首3個月接待約13萬人次，今次是繼去年首個特別展覽「草間彌生：一九四五至今」，再有由館方策劃的展覽於國際博物館巡展。