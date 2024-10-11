小眾運動難爭資源 雷雄德：與時並進 體總有責

學者倡建明星效應吸關注

雷雄德指出，6個面對淨負債的體育總會都是較小眾的運動，例如保齡球受歡迎程度大不如前，潛水和射擊參與門檻高，手球通常是籃球的「第二梯隊」。他稱，項目有一定參與人數及運動員是體育推廣的基本原則，觀眾數目有限、市場價值不及主流項目，爭取資源也不容易。「如果那個運動沒有人玩或很少人玩，怎麼推廣呢？始終要計算成本效益。」

對於參與人數減少的運動，雷雄德形容「正在衰落」（declining）的運動如保齡球，其體育總會有責任居安思危，確保項目與時並進，「如果沒有預計30年後的前景，這些管理層都有些問題，要看這班人的管理能力，因為管理不是只講現有的，你都要策劃將來」。他說部分總會領導層出身商界，學歷和資歷較豐富，相比單純因為興趣加入總會的人，管理能力更優秀。

籲學欖球「入屋」 龍舟找到定位吸外籍客

劉認為商業贊助、門票、轉播權等體育主要經濟支柱，在本港帶來的收益有限，建議透過培育精英運動員，在大型運動會爭取佳績，吸引市民關注和參與項目。「壁球、羽毛球、乒乓球是有獎牌效益，保齡球為什麼做不到？」他續說，體育項目要「入屋」，例如欖球多外國人參與，但欖總積極到學校和社區宣傳培訓，栽培華人球員，打入本地市場。

至於不能晉身奧運和亞運的非主流項目，劉永松說要找到自身定位。他舉例龍舟總會有意識地吸納外國人和大型企業參與，結合中國傳統特色和國際化，發展國際龍舟邀請賽等嘉年華性質活動，因此得以生存。他認為，體育總會需投資體育營銷，招攬相關專才，發掘自身定位。

（體育總會管治問題系列）