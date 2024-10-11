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18總會「水頭充足」 欖總淨資產1.5億 賣飛贊助佔九成收入

【明報專訊】61個獲康文署資助的港協暨奧委會屬會，個別坐擁大額資產。本報統計，18個總會在2022/23年度淨資產各自逾千萬元，主要為大型和主流項目，包括欖球、羽毛球、游泳、足球等。多個舉辦大型體育盛事的總會財政豐厚，每年主辦國際七人欖球賽的欖球總會在2022/23年度錄得逾5890萬元盈餘，淨資產達1.52億元，拋離一眾體育總會；舉辦渣打馬拉松的田總亦有3300萬元淨資產。

負債總會多靠政府資助 最多佔收入逾九成

18個總會在2022/23年度淨資產逾千萬元，其中欖球、網球、排球、游泳總會及智障人士體育協會同年各錄得最少逾500萬元盈餘，欖總盈餘最多，有逾5890萬元。分析各體育總會收入來源，出現淨負債的總會較依賴政府及其他機構資助，其中潛水總會的資助佔總收入逾九成，保齡球及手球總會的資助佔收入逾八成（見表）。反觀淨資產較高的體育總會收入較多元，每年主辦七欖的欖總，九成收入來自門票收益及贊助等，田總亦有約八成收入來自贊助、活動收費等。

浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松認為，體育總會不能單靠政府資助營運，否則十分吃力，但開拓其他收入具挑戰。他說欖總舉辦七欖是成功盈利例子，除門票以外，球衣、場內飲食等均帶來收入。

足總貝鈞奇：大項目收入渠道多 爭商界支持

足總會長貝鈞奇表示，大型體育項目收入渠道較多，足總也獲國際足協和亞洲足協資助，亦一直爭取商界支持，包括資源豐厚的中資企業。泳總會長王敏超認為，體育總會資源取決於項目是否受歡迎，例如游泳被視為生活技能，很多市民習泳，泳總幾乎每星期舉辦活動，便帶動收益，大型項目如渡海泳亦獲商界贊助。

壁總邱達根：有些運動需「靠人養」

壁球總會在22/23年度淨資產約1070萬元，壁總主席、立法會議員邱達根認為，並非所有體育總會能依靠舉辦大型比賽，例如壁球賽觀眾有限，單靠賣票難以回本，即使國際最頂尖賽事來港，同樣要政府補助。他說有些運動本身需要「靠人去養」，近年經濟不景勢有影響，壁總爭取贊助時對方亦要求增加觀眾人數及回報。

（體育總會管治問題系列）

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