6體總「淨負債」 學者：靠資助「吊命」 港協：不宜干預屬會 復收支平衡領導有責

【系列一】

明報記者 鄭啟智

港協61屬會獲康文署每年資助

2020年審計署發表報告檢視港協暨奧委會管治，關注其財政持續「見紅」，認為需檢討長期赤字的資助計劃，促政府密切監察。目前港協暨奧委會有61個屬會獲康文署每年以整體撥款形式資助，支付職員、辦事處和體育活動開支。本報翻查61個屬會提交公司註冊處的最新財務報表，保齡球、射擊、手球、拳擊及潛水5個體育總會在2022/23年度錄得淨負債，其中拳擊、射擊及手球總會負責核數的會計師稱公司淨流動負債多於總資產，評估持續經營具不確定性和疑慮；柔道總會最新財務報表為2021/22年度，同錄得淨負債。

舉重高球會財務報表未能查閱

射擊會稱主席借款建靶場「不會追還」

另外公司註冊處系統上，舉重健力總會的財務報表顯示「待辦」、未能查閱，總會向本報稱無禁止公眾查閱報表，會向相關部門了解；高爾夫球協會未見財務報表供查閱，該會至截稿前未回覆查詢。

6個體育總會「淨負債」問題出現多年，翻查此前4個年度的財務報表，除了拳擊總會在2019/20年度錄得淨資產，其他總會連年錄得淨負債。不過6個總會仍有一定現金儲備，手總有逾1384萬元，其他總會有100萬至400萬元不等。

射擊聯合總會2022/23年度淨負債逾144萬元，包括向執委會成員欠款755萬元，沒有利息及毋須定期還款。秘書長楊祖賜解釋，該會計劃在屯門望后石谷及葵涌九華徑興建射擊場，自2009年起先後做相關顧問研究及環境評估，數百萬元費用由總會主席李維文以借款方式支付，「主席不會追我們還」。他強調總會沒欠債，主要靠政府資助。

潛水總會回覆查詢表示，因新冠疫情時減免會員會費，很多收費活動停辦，所以影響收入。該會稱過去兩年財政逐步改善，對總會運作及活動無影響。本報於上月向其餘4個總會查詢財政情况，至截稿前未獲回覆。

李兆波：情况罕見 「閂水喉」便收檔

李兆波審視6個總會的財務報表後指出，公司出現「淨負債」情况罕見，會計師甚少點出公司持續經營有問題，稱涉事總會「康文署（如）閂水喉就要收檔」。他提到一旦借款的董事要求還款，可能導致財政困難，認為董事可直接捐款，減少帳面債務。他說，相關總會主要負債來源包括償還剩餘的政府資助、已收費但尚未提供的服務，以及應付帳如購買器材未付款，建議總會請專業人士審視財務，制定中長期方案回復財政平衡。

康署：總會非直屬政府管 不審視財務報表

根據政府《有關管理及控制政府給予資助機構撥款的指引》，管制人員批出資助時需審核獲資助機構的財政預算，並審查赤字預算有否充分理由等。港協暨奧委會未有回應屬會財政狀况，表示「應向相關政府部門查詢」。財庫局回覆查詢確認，獲「體育資助計劃」撥款的體育總會受指引涵蓋，管制人員須確保公帑使用恰當。康文署回覆，一直監察資助金使用情况和獨立帳目報告，惟總會非直屬政府監管，署方亦不會審視總會提交公司註冊處的財務報表。

新民黨立法會議員何敬康說，體育總會營運一向困難，部分有借貸，出現淨負債不理想。他促請港協企業管治報告加強支援，政府亦要全面檢視公帑運用。

（體育總會管治問題系列）

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