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推工商民應用 人形機械人車廠「實習」檢測車身

【明報專訊】來自深圳、發展人形機械人的科企優必選去年12月底在香港聯交所上市。優必選首席品牌官譚旻形容，人形機械人是人工智能技術「皇冠上的明珠」，需結合硬件、軟件及兩者融通應用的技術，而優必選未來3至5年將集中在工業、商用及家庭3個領域推動商業應用，他們自今年初起在多間汽車工廠投放人形機械人做概念驗證（Proof of Concept, POC），於生產線工作。

與順豐合作無人駕駛

譚旻說，公司今年初起已率先將人形機械人部署在多間汽車工廠包括蔚來、吉利、東風、一汽等做POC，亦包括富士康的精密電子加工工序，並與順豐就人形機械人及無人駕駛技術在物流方面合作。就人形機械人商品化，譚旻稱要經歷4個階段：第一步是在實驗室推出樣辦機，目前大部分公司都在此階段；第二步是仿真平台訓練；第三步放到真實環境做Proof of Concept；最後才真正商品化。他說，優必選目前已收到各車廠約500台的意向訂單，已陸續到交付階段。

未來AI完成九成工序 人類指揮

譚旻表示，在目前新型工業化下，有七成工作已由機械臂完成，餘下工序有不少屬柔性生產環節，是智能機械臂未能處理，未來人形機械人可負責當中三分之二工序，包括長時間、勞動強度非常大、高溫、有污染環境、高度重複的工種。

他舉例，現時人形機械人已可負責做車身檢測、安全帶出廠認證等，而以往要人手「逐項逐項去剔」，人形機械人則可用「多目視覺」，以具備不同功能的攝像器檢測。系統亦可與智能工廠系統零時差對接，記錄所有檢測結果，並用區塊鏈追溯，準確度及效率較人手高。日後人類則主力負責餘下一成的協作、指揮及管理工作。

相關字詞﹕創新科技 施政報告前瞻 人形機械人

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