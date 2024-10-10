新落戶機械人公司：港各行乏AI認知 冀政府增培訓

稱港多律師熟國際法助外拓

引進辦先後在去年10月及今年3月舉行儀式，與兩批落戶或在港擴張業務的重點企業伙伴簽約合作，優必選是第二批簽約落戶香港的重點企業。優必選2012年在深圳成立，去年12月底在港交所上市（見另稿）。

譚旻表示，一直以港為落戶目標，與香港優勢不無關係。譚以法律體系為例，若要海外開展業務或併購，須符當地法律，在港有不少熟悉國際法律及亞太區業務的律師，可藉港專業團隊到當地開展業務，內地則很缺乏了解國際法律律師。至於在專利訴訟及佈局、與海外電商平台合作等，亦需熟悉國際法律者提供諮詢。

鄰近的新加坡常被引述與香港比較，譚透露，新加坡政府不同部門曾一個月內4次到訪公司深圳總部，但他們「從一開始就沒有考慮過新加坡」，因他們看中香港的創新科技被納入國家的戰略規劃，而落戶香港可更善用大灣區供應鏈優勢，再透過香港的金融、服務、法律及物流優勢將業務輻射全球。

譚旻表示，公司在科學園的辦公室已裝修完，期望盡快進駐，在港將設立亞太區總部辦公室，將業務推到全球；另會設立繼洛杉磯、深圳後的第三間優必選研究院，研發技術。

盼在港生產線引入機械人參與

未來在香港，譚期望將部分工業應用部署在香港，包括河套區及北部都會區，在香港的生產線引入人形機械人參與，以及將部分人形機械人放在香港組裝出口；而公司亦已在引進辦及投資推廣署協助下接洽一些非政府組織，探討人形機械人在樂齡科技的應用。

「mag7都投資 本地仍議賺否」

政府下周三將公布新一份《施政報告》，譚形容，香港需加強推動AI教育助整體社會轉型。他解釋，教育不單於科技人才及學校層面，而是要令各行各業包括法律、教育及服務業等了解及學會應用AI。他舉例，香港作為金融中心，但次級及公開市場的投資者對人工智能認識仍很不足，「當全球mag 7（市值最高七大企業）都在投資人形機械人的時候，本地次級市場仍在討論人形機械人是否賺錢云云……未太知是什麼一回事」，社會有需要於AI知識推廣更多，以助創科企業融資。

明報記者 鄭律銘