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耗時數月重塑 《城寨》布景接機大堂展出

【明報專訊】電影《九龍城寨之圍城》（下稱《城寨》）美術場景由昨日起至11月20日在機場接機大堂展出，首日即吸引不少人「打卡」。展覽美術指導王慧茵稱，美術組耗時數月重塑電影場景，盼觀眾留意細節。特首李家超於啟動禮致辭稱，會善用《城寨》的叫座力，發展電影旅遊產業。他笑言市民參觀時「記得打卡」，分享獨特港式情懷。

李家超：善用叫座力發展電影旅遊

展區展出兩層高寨城舊樓，重現6個電影場景，包括茶檔、理髮店、士多及閣樓等。展覽分兩階段，首階段在機場展出，12月將移師啟德AIRSIDE商場。

王慧茵說，策展最大難處是還原電影場景。她解釋電影已拍畢約兩年，因缺乏空間存放，多數道具被棄置或捐予店舖，最終展出用於電影拍攝的道具僅一部彈珠機及一個西瓜波，其餘都是為展覽而重塑。她說，因機場建築要求嚴謹，展品牆壁需置入加固鐵架，並需使用一寸半厚玻璃以符合防火要求，故製作需時更長，盼觀賞市民感受美術組努力。被問展覽後如何處置場景道具，王說希望保留，盼政府推動建立中央道具倉庫存放。

港人陳先生昨駐足展區前拍照，稱從沒觀看《城寨》，認為布景較真實九龍寨城漂亮。他說電影5月上映，展覽10月舉行未免「遲咗啲」。山東旅客許先生稱曾在內地觀看《城寨》，通過電影才知九龍寨城這個地方。他大讚場景逼真，盼細看拍攝主角打鬥的理髮店布景。

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