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工聯倡青年置業計劃 買債券儲資助屋首期

【明報專訊】工聯會認為居屋供應有限，申請抽籤靠運氣，不少人踏入18歲就開始申請居屋，造成房屋資源錯配，又無法預期置業時間，故倡政府推出「青年未來置業儲蓄計劃」，讓21至40歲沒本地住宅物業的青年參與，儲蓄為期8年，每月最低供款約4240元，用於購買政府債券或基金項目，供款日後作首期，購買包括政府主導興建的資助出售房屋或公私營合作興建房屋。

倡北都人工島等試行

工聯會又建議政府推出為期3年的先導計劃，每年提供600個名額，於北部都會區、交椅洲人工島及將軍澳區第137區試行。

最低月供4240 資產審查「嚴入寬出」

儲蓄計劃供款水平參考25至34歲僱員工資中位數的20%，以去年水平計算，每月最低供款約4240元，用於購買政府債券或基金項目。計劃採用「嚴入寬出」原則，先審查參加者入息及資產，確保參與計劃期間沒有本地住宅物業，到期時只作資產審查，資產總值不超過當時居屋申請資產上限。經審查後，其本金和利息會轉換為首期，參加者會獲得資助出售房屋等的選樓權。

工聯會表示，中途退出或不依期供款者將獲退還已供本金，不會提供利息；倘有參加者3次選樓均無合適單位，或逾期沒有行使選樓權，則自動結束計劃，扣除行政費後，將發還本金及利息。為防炒賣活動，經儲蓄計劃購得的單位只可按政府指定價目表轉讓予合資格者，例如儲蓄計劃其他參加者及白表者。工聯會亦建議加入計分制，以鼓勵青年及早組織家庭，參加者到期選樓時，以夫妻為單位申請、家有初生小孩、夫妻同為計劃參加者將獲加分。

被問到儲蓄計劃的房屋定價，工聯會立法會議員鄧家彪建議一定有折扣，定價可按參加者承擔能力、物業市道等計算，強調計劃旨在激發青年上進，而非束縛參加者不升職。立法會議員郭偉強認為，毋須因參加者在8年內升職加薪而改變樓價，當參加者入息增加，供款更輕鬆，亦有空間生兒育女。

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