《施政》助青年家庭置業 料推新置業儲蓄計劃 資助屋屢向隅有優待

研新一批白居二「加碼」

房委會資助房屋小組主席黃碧如稱，政府可研究仿效新加坡組屋的未婚夫妻計劃，讓訂婚男女以家庭資格申購資助出售房屋。公屋聯會總幹事招國偉估計，當局屆時或公布房協「長者業主樓換樓先導計劃」推展至房委會居屋和租置公屋業主，以釋放更多較大單位在第二市場流轉。

房屋署長羅淑佩今年7月12日在房委會公開例會發言，提及政府會積極考慮推出措施協助青年購買資助出售房屋，並進一步探討房委會委員鄧家彪提出的「青年未來置業儲蓄計劃」。羅於8月上旬接受本報訪問時透露，房署正研究協助年輕人購買資助出售房屋，形容構思措施「嶄新、切合現時需要」；至於青年置業儲蓄計劃則需時研究。

消息稱，當局構思的協助置業措施與鄧家彪的建議不同，但共通點都是協助青年在購買資助出售單位的過程中，毋須擔心入息超出限額而「躺平」，影響人生規劃。

被問到政府考慮有關建議的進度，以及獲納入《施政報告》的機會，身兼工聯會立法會議員的鄧家彪昨出席記者會時回應稱，只從報道得知署方及個別官員回應，暫未聽聞《施政報告》有何具體建議。他說，因政府尚未正式採納建議，工聯會難提出時間表；又以告別劏房為例，不少團體過去曾要求政府採取更有力措施，直至去年《施政報告》接納相關意見，提出取締劣質劏房，方可開始下一步。

黃碧如倡未婚夫妻可申資助屋

黃碧如回應查詢時稱，政府可參考新加坡組屋政策，讓訂婚或未婚夫妻可申請資助出售房屋，認為此舉較易推行，「只是令一般家庭申請的競爭增加」。她相信稍後審議新一批白居二配額時，或有相應措施協助青年家庭，但要考慮對二手居屋樓價的影響。

招國偉亦稱，讓未婚夫妻可申請資助出售房屋，可協助計劃結婚的青年置業。他相信新一批白居二配額會增加，以協助更多家庭在第二市場自置居所。