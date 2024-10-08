婦急病剖腹產子 命危求換肺 醫局急籲捐離世親人肺 盡快求助內地

根據醫管局提供資料，該名孕婦過往僅曾出現妊娠糖尿，並無其他病史，她上月12日在懷孕29周時突然出現氣喘和雙腳水腫，在威院留醫，被診斷患有肺動脈高壓。她翌日接駁體外人工心肺機器，並緊急剖腹生產以期控制病情，至上月27日，醫護團隊嘗試替其移除人工心肺機，惟她翌日情况轉差，要重新接駁人工心肺機。

該名孕婦於上月底經評估後被緊急列入肺臟移植名單，由瑪麗醫院及葛量洪醫院肺臟移植團隊跟進及評估，目前於合適血型及體型名單中列首位。

體重45至60公斤 血型B+或O+

醫管局表示，患者目前依賴體外人工心肺支援以維持生命，急需與時間競賽，及早接受肺臟移植，否則隨時出現中風、出血、感染或器官衰竭等死亡風險。局方呼籲如有腦幹死亡病人體重約45至60公斤，且血型屬B+或O+，希望家人可考慮捐出器官，為患者帶來重生希望。

由於病人情况十分危急，醫管局表示將盡快通過程序向內地尋求幫助；當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適病人移植，可協調將器官跨境捐贈到香港配對移植。局方強調將嚴格按照器官移植法規，從速向監管機構申請，確保所有程序符合標準及法規要求，並會盡快安排移植手術。

局方稱，器官移植是器官衰竭危急病人延續生命的唯一希望，離世病人及家屬捐出遺體器官能給予危急病人重生的希望，並讓病人家屬在艱難中解困。局方呼籲市民發揮大愛與關懷精神，為正在奮力求生的病人送上祝福和重生希望。

醫管局數據顯示，今年截至6月有21名病人輪候肺部移植，同期有一人捐出雙肺，去年全年則有兩人捐出雙肺。

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