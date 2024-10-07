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公司要申報與培訓機構關係 學員須全職擁高端科技背景

【明報專訊】「新型工業化及科技培訓計劃」（NITTP）為創科署於2018年推出，以配對形式資助本地企業，讓其員工接受與新型工業化有關的培訓，資助比例為二比一；每間企業於每個財政年度可申請最多50萬元，獲推薦僱員須具有與該培訓課程的高端科技相關背景或經驗。據申請條款，公司須申報與培訓機構關係，所委聘的培訓機構其擁有人、股東、管理層不得為公司的擁有人、股東、管理層或其親屬。

配對形式資助 比例為二比一

翻查培訓資助申請指南，申請資助的公司須按《商業登記條例》在港登記，以及為非政府及非受資助機構。獲推薦學員須為香港永久居民、全職受僱於公司、具培訓課程的高端科技所需背景或經驗，例如持有文憑或以上學歷，具至少一年該高端技術相關工作經驗，如未能滿足學歷要求則須具兩年相關工作經驗；若獲推薦僱員不符合其中一項要求，公司應提供推薦原因。

申請程序方面，公司須在開課前至少5星期透過網上系統向該計劃的秘書處（職訓局）提交申請，並須提交有效商業登記證副本、獲推薦的全職僱員最近3個月強積金供款紀錄，以及學歷及工作經驗等證明。

每間公司在每個培訓課程的合資格受訓人數不設上限，在每一財政年度資助上限為50萬元，亦須承擔不少於1/3的實際培訓開支；公司可選擇預先發放資助，所發放的實際資助額會因應開支而調整，如有早鳥優惠或其他折扣，培訓資助亦會相應扣減。

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