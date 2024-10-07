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數公司疑充人頭騙資助 警調查 創科署NITTP培訓資助 每年每企業最多獲50萬

【明報專訊】政府於2018年推出「新型工業化及科技培訓計劃」（NITTP），資助本地企業員工或公眾接受高端科技培訓，每間企業每年最多可獲50萬元資助。本報得悉，創新科技署正跟進一宗涉及該計劃課程的懷疑提交假資料個案，並已轉交警方調查。據了解，事件涉及有公司藉聘請兼職「秘密調查員」為名，指派受聘者調查課程質素，但有受聘「調查員」懷疑自己被利用充當學員「人頭」上課。警方證實接獲報案，指懷疑有公司騙取政府資助。

明報記者 陳亦瀅

公司聘兼職「秘密調查員」扮學員上堂

事件涉及最少5間公司及1間培訓機構。本報記者翻查公司註冊及商業登記資料，發現部分有派僱員上課的公司，與培訓機構關係千絲萬縷，例如註冊辦事處或業務地址有關連、公司董事與培訓機構導師同名等（見圖）。記者上周到訪各公司地址，發現若非「吉舖」便是共享辦公室的商務中心，而該培訓機構辦事處及其董事報稱地址同為上環一間參茸舖，記者未能接觸到各公司負責人，但有留下名片邀相關人等聯絡，至今未獲回覆。

本報調查所得，柏奇商業顧問服務有限公司（KPI）今年4月在網上登廣告聘請兼職「秘密調查員」，受聘者須假扮課程學員，上課觀察和評估導師的教學方法、溝通技巧等。Ben（化名）同月應徵獲聘，時薪70元，他稱受聘後被指定以另一公司Tong Solutions Company（TS）項目經理身分，參與由川匯金服有限公司舉辦的課程。另一兼職調查員Ann（化名）於去年已獲KPI聘請，被指定以Deep Learning Data Consultancy Limited（DLD）項目助理身分上課，並已先後「返工」5次。

遇職訓局突擊 兼職者始悉疑被利用

兩人今年8月在尖沙嘴出席由川匯金服開辦的「區塊鏈101：比較與實用」課程，根據兩人提供的點名紙，當日除了TS及DLD兩公司有僱員上課外，另外最少兩間公司X及Y亦有員工上課；下課前有職訓局人員突擊巡查，兩人始知涉事課堂屬NITTP課程，編號CFL/57/2023（RT），涉及政府資助，懷疑自己是否被用作騙取資助，遂向職訓局投訴和提供資料。

招聘公司董事與培訓機構導師同名

根據查冊，KPI董事姓梁，其中英文名與NITTP網頁上有關川匯金服部分課程一名導師相同；川匯金服註冊辦事處為上環一間參茸店地舖，而DLD其中一名姓莊股東報稱地址亦是該參茸舖。記者上周到訪參茸舖，一名女店員表示，該處確為川匯金服辦事處，但負責人不在，着記者下午再訪，記者留下名片請相關者聯絡。記者同日再訪時，另一女店員卻稱川匯金服與該店「已無關係很久」。

KPI的註冊辦事處位於觀塘，記者到訪發現實為一間商務中心，中心職員確認KPI租用該處，但指KPI負責人梁先生並非經常回來，記者亦留下名片要求轉交以便聯絡。至於TS報稱位於上環招商局大廈的地址則為「吉舖」，門口貼上地產廣告，地下有一堆信，但收件人並非TS。記者亦往DLD葵涌的辦事處，該處亦為商務中心，門口公司目錄未見DLD名稱。

創科署上月回覆 兩次巡查未見異常

職訓局懷疑公司或涉交假資料

創科署上月回應本報查詢時，確認職訓局曾兩次巡查川匯金服的課程，包括8月中的CFL/57/2023（RT）課程，目的是協助核實培訓內容是遵照獲批的課程建議書進行，突擊巡查時未發現異常。該署證實，職訓局同月下旬接獲自稱學員來電，指他被一所公司招聘參加有關課程，懷疑有關公司詐騙政府資助，職訓局分析個案及對方提供的資料後，認為有關公司的行為可能涉及提交虛假資料，已轉交執法部門跟進，並即時暫緩處理相關個案及停止發放任何撥款。

警方上月底回覆本報查詢表示，上月接獲一機構職員的電子報案，指有獲政府資助開辦課程的公司懷疑騙取相關資助，並涉嫌提交虛假資料，案件現交由深水埗警區刑事部跟進，警方正向相關機構索取資料以確認案件詳情及進一步行動。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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