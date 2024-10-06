稱海外法官離任原因各異 張國鈞：有英政客輿論施壓

回應港邁極權論：個別睇法

法官岑耀信離任終院時撰文稱本港走向「極權社會」，張國鈞稱「個別人睇法冇辦法」，強調對「唔啱聽的說話」不應「閂埋耳仔」，若有問題會改革，惟將反駁無憑發言。他認為法官離任與法治環境無關，「有進出很正常」，亦留意到多名在任或剛離任的法官對香港法治都給予公道及肯定的評價。他續稱，即使沒有海外法官亦不影響法治，市民應對本港法治環境有信心，未來若需補充海外法官，或會將普通法轄區法官納入考量。

張國鈞又稱，二十屆三中全會要求加強涉外法治建設，本港應發揮一國兩制下法律制度優勢，做好規則銜接、機制及人才對接。他稱，政府正爭取灣區推行「港資港仲裁」，灣區調解員名冊已開放予本港合資格從業者報名，香港調解組織亦可在灣區設業務；政府未來將與內地協商「港資港法」，令更多港企在內地以港法處理問題。

稱律師赴灣區可服務8000萬人

人才銜接方面，灣區律師執業考試試點計劃年資要求由5年降至3年，張國鈞稱資短律師赴灣區發展意願更強。他強調若到灣區發展，可將服務對象由800萬擴至逾8000萬人。

張國鈞又說，已物色舊灣仔警署為國際調解院的地點，形容警署是非常漂亮的歷史建築，相信會成為受歡迎打卡點，預計明年中完成工程，相信有助鞏固香港在亞太區的法律和爭議解決中心地位。