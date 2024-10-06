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「情緒抗逆力」檢測新法 助學生困境反彈 浸大學者研發 倡篩查升中升大者適時介入

【明報專訊】「抗逆力（resilience）」有從困境「反彈」之意，「情緒抗逆力」則指從負面情緒反彈至正面。浸會大學社會工作系講座教授黃富強研究「情緒抗逆力」多年，研發出一套檢測情緒及改善策略的工具，早前在本港19間中學開展研究計劃，篩查情緒抗逆力低的學生，並提供8次小組介入，精神健康有危機的學生比例由98.9%降至62.1%。他建議針對「升中」、「揀科」等面臨環境轉變的學生，盡早篩查並及早介入。

介入後 高危學生降37%

黃富強說，「情緒抗逆力」強調保護因素，6個保護因素包括情緒彈性、應對能力、善待自己、共通人性、家庭支援及社會支援，不同於一般心理量表側重病徵。他笑言工具是「港產版」，其中「善待自己」及「共通人性」貼合華人文化特點，因華人易自責內疚，「善待自己」代表逆境時能否關愛自己，「共通人性」則指能否以平常心看待困難。

黃富強團隊去年與非政府機構合作，在19間中學推行「青少年情緒抗逆力」計劃，共2475名中一生參加。團隊透過「情緒抗逆力」問卷及一般精神健康問卷GHQ-12，篩選出320名情緒抗逆力低的學生，當中逾九成出現精神健康危機，即受到壓力、抑鬱、焦慮困擾；篩選出的學生分成實驗組和對照組，175名實驗組學生再分成小組，接受8次小組介入。

採認知行為治療手法

「戳氣球」助扭思維

黃介紹，小組介入以認知行為治療的手法與技巧，包括設計遊戲及情景，推展情緒抗逆力概念。其中一個遊戲「爆破氣球」是在裝置放入充滿氣的氣球，學生輪流戳入棍子直至氣球爆破，社工或輔導員會問戳破氣球的學生「爆嗰刻你諗緊咩」。黃稱，不少人想法較負面，「死了，係咪我最衰」、「好多人望住，好瘀」，其後社工會與學生傾談及組織小組討論，助學生轉變思維方式，「諗嘢唔好咁窄」。

團隊透過問卷評估介入成效，結果顯示介入前98.9%學生有精神健康危機，介入後減至約七成，3個月後跟進調查發現受情緒困擾學生的比例再降至62.1%， 改善幅度達37.2%。

20中學引入 未來伙拍NGO

黃富強建議，應針對「關鍵時刻」學生群組如升中、中四選科及大一學生，及早辨識情緒抗逆力低的學生，適時介入。他透露，目前約20間中學已引入「情緒抗逆力」檢測及改善工具，未來會與多個非政府組織（NGO）合作，在全港開展青少年情緒抗逆力計劃，培訓更多學校輔導員、社工等相關人士，冀能提高公眾對情緒抗逆力及精神健康的認知，加強預防及早期介入服務。

明報記者 楊晨

相關字詞﹕學童情緒問題 黃富強 浸會大學 情緒健康 抗逆力

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