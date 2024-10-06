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升學顧問：英政策變 多人轉赴澳

【明報專訊】英國擬明年初起向當地私立學校及寄宿學校的學費加徵20%稅項。有升學顧問表示，早前英國亦傳出有意收緊畢業生簽證居留期，種種政策令部分有意負笈學生之目的地由英國轉到澳洲，形容澳洲已「看齊」英國，成為最受歡迎的升學選擇。

稱澳簽證長 成本較低

天達海外升學中心顧問羅小姐指出，英國以外，近年有更多人選擇到澳洲升學，原因之一是入讀英國公立中學大部分需要居民身分，初來甫到的移英港人唯有選擇英國私校，但英國政府7月底宣布將向私校等加徵增值稅，料學費亦隨之增加，相反澳洲公立學校毋須居民身分入讀，到澳洲升學成本較相宜。

她補充，英國畢業生簽證居留權為兩年，澳洲臨時畢業生簽證港人可有長達5年居留權，增加學生到澳洲升學的誘因。

但負笈英國仍是很多香港學生夢寐以求的選擇，14歲梁同學現於本地學校就讀中三，明年將面臨高中選科，她希望高中可修讀哲學和心理學，但本地學校沒有這些科目可選擇，加上學校教師教授速度快，故有意升學英國。

中三生欲讀心理學 嘆港無

與小五兒子到場的吳先生說，兒子不喜歡中文，加上有朋友兩年前升學英國，他期望兒子盡早到英國或澳紐升中，見識世界。

顧問：港人社區成熟 英仍吸引

英識教育總經理兼資深教育顧問陳元炫認為，現時港人到英國升學的人數已較兩年前趨穩定，尤其英國收生要求較高。她舉例，若學生想升讀澳洲名校悉尼大學，收生要求「3個A」，但英國同等大學則要求「A*，A*，A」，「是兩個級別的差距」。但她認為英國仍具升學吸引力，主要是當地港人社區發展成熟，有安全感，「香港人好『熟』英國。你去超市是會聽到廣東話」。

相關字詞﹕英國移民 澳洲升學

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