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中介：1/3高才家長視港負笈跳板 尚海龍指偏頗 引調查稱多家庭擬在港升學

【明報專訊】政府過去兩年推出各項輸入人才計劃冀廣納人才，已獲批人數最少20萬。不過，有內地移民中介透露，其接觸的「高才通」內地家庭中，三分之一視本港為子女升學外地的「跳板」，冀先來港學好英文、適應英語環境。有經「高才通」來港內地家長亦承認，來港目的是為準備小孩日後負笈英國，「英文準備好便把他送走」。高才通人才服務協會創會會長兼立法會議員尚海龍認為「跳板」說法「過於偏頗」，其協會早前調查反映有信心高才通能為香港補足人才缺口。

擬在港學好英文 較易赴外

《明報》昨日舉辦「國際升學規劃展2024」，近800人出席，現場有12間海外升學顧問公司為學生和家長提供海外升學資訊，並設多場專家講座。年約40歲的周先生帶同9歲兒子到場，周氏今年初經高才通計劃由武漢來港。兒子來港後，要在本地學校降級讀小三，周先生計劃送兒子到英國升學，但礙於其英語不佳，希望先在港準備，「在香港學英文，當他的英文準備好，我便會把他送走」。

周先生長遠計劃全家移居英國，問到其原因，他頓一頓，「你說內地的專才為什麼要來香港，就跟你們為什麼要到外國一樣」。他解釋，基於內地和香港的政治，送兒子到英國讀書，目的是讓他活在「更自由民主的地方」。周先生在內地原從事醫護行業，來港後因語言不通，加上內地醫護證書認受低，來港大半年至今失業，他計劃在港創業售賣健康產品，存錢實現移民目標。

稱教育壓力較小 欲舉家移民

另一內地家長高女士與丈夫到升學展，擁有10歲和12歲孩子的她，10年前隨家人從內地來港，孩子正就讀本港國際學校高小。曾在加拿大讀大學的高女士認為，外國教育制度壓力較小，亦有較大的學術自由，希望讓孩子高中到英美升學。她長遠有意全家移民外國，不諳廣東話的她認為，「在香港，不是不好，要生活是可以的，但你很難掙很多錢。總不能到處賣保險吧？」

特首李家超2022年上任後首份《施政報告》提出多項「搶人才」措施，包括推出「高才通」計劃、放寬「輸入內地人才計劃」等，招攬內地和海外優秀人才，他當時稱有信心每年可引入3.5萬人才。根據立法會文件，截至今年6月底「高才通」計劃接獲近9萬宗申請，逾7萬人已抵港。

中介：多送孩子負笈 父母留港

內地移民中介公司智源海通聯合創始人莊羽文表示，其公司接觸近200個經「高才通」來港的內地家庭，當中三分之一正考慮把子女送到外地升學，視香港為「跳板」，目的為子女到外國升學前過渡。她解釋，不少內地家庭英語能力不好，若直接由內地移民到外國難度太大，而經高才通來港，從小培養子女適應英語學習的同時，日常生活可如常用中文，挑戰較小，到子女英語學有所成，便送他們到外地升學及發展，父母則留港工作，享受本地低稅率等優勢。

尚海龍不認同高才通只是「跳板」，認為該說法「偏頗」，引述其創立的高才通人才服務協會早前調查稱，不少受訪家庭有意留港工作、升學。他引述該會上月調查，597個有子女的內地高才通家庭中，八成在港創業或就業，認為反映高才通有效補足本地人才缺口。

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相關字詞﹕海外升學 高才通

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