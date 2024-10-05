明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

perFACE不承擔舒適堡債務 稱配合員工請假追薪

【明報專訊】舒適堡「暫時結業」影響約700名員工，工聯會指至少涉1500萬元欠薪。有意接管舒適堡部分業務的「perFACE」昨稱不會承擔相關債務，員工應向舒適堡追討，該公司又稱已跟勞工處聯絡，盡量協助員工，例如配合員工請假追討欠薪。有議員認為員工與新公司簽新約，不會影響追討程序，數十名員工已到勞資審裁處入稟申索，月底聆訊。

議員料簽新約不影響追討

勞工處回覆稱，截至前日，勞工處勞資關係科收到約770名舒適堡僱員求助，大部分涉欠薪及其他僱傭權益的申索。積金局稱，今年7月起收到274名舒適堡員工投訴，已入稟法院代受影響員工向舒適堡追討6至8月被拖欠的強積金供款及附加費，共約510萬元。

協助受影響員工的工聯會立法會議員鄧家彪說，據現有資料，perFACE與舒適堡為兩間獨立公司，新公司無責任續聘原有員工，而舒適堡員工與新公司簽新僱傭合約不會影響追薪。他亦了解到，部分舒適堡美容部的員工已被新公司聘用。

鄧家彪續指，上月底舒適堡數十名員工作為代表，到勞資審裁處入稟申索，包括教練、美容師、行政等，聆訊料月底展開。他表示，若舒適堡負責人能盡快簽無力支薪聲明，員工可盡快申請破欠基金。

工聯會議員郭偉強昨向本報指舒適堡一直「非常不配合」，若僱主一直不簽無力支薪聲明，員工要入稟勞資審裁處、要求頒令僱主無力支薪後，再向法庭申請清盤才可啟動破欠程序。郭又稱，工聯會網絡已基本聯絡到所有受影響的700名員工，已交勞工處跟進。

相關字詞﹕欠薪 勞資審裁處 勞資糾紛 舒適堡結業 舒適堡

上 / 下一篇新聞