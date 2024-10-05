perFACE不承擔舒適堡債務 稱配合員工請假追薪

議員料簽新約不影響追討

勞工處回覆稱，截至前日，勞工處勞資關係科收到約770名舒適堡僱員求助，大部分涉欠薪及其他僱傭權益的申索。積金局稱，今年7月起收到274名舒適堡員工投訴，已入稟法院代受影響員工向舒適堡追討6至8月被拖欠的強積金供款及附加費，共約510萬元。

協助受影響員工的工聯會立法會議員鄧家彪說，據現有資料，perFACE與舒適堡為兩間獨立公司，新公司無責任續聘原有員工，而舒適堡員工與新公司簽新僱傭合約不會影響追薪。他亦了解到，部分舒適堡美容部的員工已被新公司聘用。

鄧家彪續指，上月底舒適堡數十名員工作為代表，到勞資審裁處入稟申索，包括教練、美容師、行政等，聆訊料月底展開。他表示，若舒適堡負責人能盡快簽無力支薪聲明，員工可盡快申請破欠基金。

工聯會議員郭偉強昨向本報指舒適堡一直「非常不配合」，若僱主一直不簽無力支薪聲明，員工要入稟勞資審裁處、要求頒令僱主無力支薪後，再向法庭申請清盤才可啟動破欠程序。郭又稱，工聯會網絡已基本聯絡到所有受影響的700名員工，已交勞工處跟進。