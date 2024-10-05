perFIT：客允方用會籍資料 私隱署展循規審查

消委接5344投訴涉近2億

籲整理原合約留意新協議

舒適堡上月初宣布「暫時」全線結業，醫美集團perFACE昨宣布有意接管其部分業務，健身業務以perFIT品牌經營。消委會總幹事黃鳳嫺昨在線上記者會回應事件，根據消委會與新投資者的交流及理解，新商戶正處於業務轉讓階段，呼籲舒適堡客戶盡量整理好合約及單據，了解原有服務細節，包括餘下多少服務未用完，方便相互核實紀錄，並要留意日後新協議下的價格、服務使用時效、地點、預約取消安排如何等。

據消委會數字，截至昨午5時共接獲5344宗有關連鎖健身中心舒適堡暫時全線結業的投訴，涉及總金額1.91億元，每宗個案平均金額為3.57萬元。

黃鳳嫺說，自舒適堡宣布暫時結業起至今一個月，消費者一直面對不明朗情况，有新商戶宣布有意接管，對消費者而言是很重要信息、亦是很重要一步。黃明白新商戶在接手過程涉及很多細節，希望商戶可盡量提供資訊，讓消費者根據自身需要，經考慮後選擇。黃留意到有消費者「已很急不及待使用新服務」，提醒新商戶有責任確保所有場地、處所及服務要符合法例，亦要採取適當措施保障用家安全。

倘不滿後續 消委：一般可按例促退款

至於客戶若不滿意後續處理方案，有否渠道追討涉案金額，黃鳳嫺稱現時尚未清楚轉讓合約細節及內容，未知是否已完成業務轉讓，但一般而言，消費者有權按《業務轉讓（債權人保障）條例》要求退款。