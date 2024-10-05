HEALTHY仍成謎 新公司稱不認識 有顧客稱職員同HEALTHY 非舒適堡舊人

稱續服務曾簽同意書者

HEALTHY在灣仔京城大廈營運不足一個月，前日（3日）再改以perFIT新品牌營業，昨日醫美集團perFACE發公告稱有意接管舒適堡部分美容纖體服務，健身服務則由新公司perFIT接管。

消委：有新投資者 沒再追HEALTHY

消委會總幹事黃鳳嫺昨於線上記者會被問及知否HEALTHY在事件的身分及責任時稱，與新投資者perFACE接觸前，有透過舒適堡聯絡人希望可接觸到HEALTHY的負責人但未果，而很快於本周三（2日）有了新投資者，故「沒再追下去要求與HEALTHY接觸」。

本報記者昨到灣仔店，有前台職員稱由HEALTHY開業就在該店工作至今，但拒答是否舒適堡員工，又稱公司暫不接收新客。有永久會籍的唐先生昨到灣仔店健身，說觀察到員工與HEALTHY時一樣，但印象中不是舒適堡員工。何女士稱向舒適堡買了10年會籍仍有一半未用，形容接待處職員等員工是「新面孔」，但環境設施未有變化。