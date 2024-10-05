醫美集團擬接舒適堡「部分」業務 同系perFACE perFIT分管美容健身 「能力內提供所有服務」

江玉歡關注日後顧客協議 「現不清不楚」

舒適堡上月6日全線「暫時結業」，灣仔分店同月12日以HEALTHY品牌重開，要求舒適堡客戶簽「同意書」授權接手服務。事隔22天，灣仔原址前日（3日）突再換招牌成perFIT。

一日後，perFACE昨發稿公布，「有意接管」舒適堡部分健身及美容纖體業務，繼續為已購買舒適堡健身卡、私人教練課堂及美容療程服務的客戶提供餘下服務。perFACE表示，舒適堡事件約9萬名客戶及逾700名僱員受影響，perFACE計劃讓客戶於旗下11間醫美中心使用服務。

稱面試700舒適堡員工 已聘200人

健身業務方面，perFACE稱，會由集團創辦人兼行政總裁符芷晴的新公司接管，以全新perFIT品牌營運，計劃首先開業在灣仔京城大廈及旺角荷李活商業中心的兩間健身中心。perFACE表示，計劃與其他分店業主磋商，期望能在業主積極配合下於原址繼續營運，盡量減低對客戶影響，同時物色更多新店地點。員工方面，perFACE稱正與受舒適堡結業影響的700多名員工面試，已聘請約200人留任，長遠計劃是隨市况好轉及根據經營情况逐步聘請其他舒適堡員工。

母公司與陸毅強訂備忘錄

針對今次接管業務，perFACE母公司亮晴控股昨另在聯交所發公告稱，與舒適堡實益擁有人陸毅強訂立一份「不具法律約束力」諒解備忘錄，將探索各種機會以繼續營運過往由陸先生營運的部分美容中心，備忘錄的獨家討論期為簽署當日起計為期不超過60天。

就接手舒適堡舊客安排，perFIT回覆本報查詢稱，很多安排及細節仍需時進一步處理及落實，現時舒適堡客戶可憑會員證到旗下門市使用服務，稍後會請有意使用perFIT服務的舊客簽同意書；如客戶選擇不用perFIT服務，可向舒適堡要求償還未用服務的款項。perFIT又說，會在能力範圍內提供所有服務，盡量洽談「舊有的員工去提供舊有的服務」，而perFIT已與多名教練簽約，客戶可於下周到perFIT使用教練課程。

舒適堡舊客可憑證進場 暫不收新客

本報記者昨午到灣仔京城大廈分店觀察，一前台職員表示，目前只服務舒適堡舊客戶，不收新客。林女士購買了每堂660元的私人教練課程，舒適堡宣布結業時仍剩200多堂、價值10餘萬，曾報海關。她昨日看新聞才知舒適堡再轉手為perFIT。數月前購買7年會籍的林先生稱，舒適堡以HEALTHY名義重開時，因不想簽同意書一直沒再來做運動，又說今日毋須登記，亦無簽署新的合約或同意書，僅出示舒適堡會員卡即可入內。

江促消委協助檢視接手程序 保障足否

江玉歡期望，消委會可加強監察角色，包括應協助消費者檢視perFIT接手客戶的程序是否足夠、在法律上對消費者有否保障等。至於消費者如選擇不由perFIT接手會籍及合約，江認為消委會亦應提供協助，讓消費者向舒適堡追討損失，亦期望消費者不要輕易放棄向舒適堡追討的權利。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676