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傳承黃金工藝 故宮館開課 設大師班內地訪團 目標5年5萬人參與

【明報專訊】香港故宮文化博物館和周大福珠寶簽訂合作協議，由周大福提供1000萬元資助，推出為期5年的「古往『金』來」中國黃金工藝與文化傳承教育項目。活動包括大師班講座、黃金工藝工作坊、內地黃金工藝考察團等。大部分活動將免費對公眾開放，預計5萬人參與。

周大福資助1000萬

項目啟動儀式昨早舉行，5年項目旨在向年輕一代推廣中國黃金工藝文化，將以黃金工藝、金器設計、文化交流等為主題舉辦不同活動，例如聚焦中國黃金工藝發展歷程的大師班講座；讓參加者到訪位於順德、深圳等黃金產業園區，與黃金工藝大師交流的內地考察團；亦會設計不同學習資源，介紹黃金工藝的特色及鑑賞技巧。

首工作坊目標學生 最快年底報名

香港故宮文化傅物館學習及參與部主任馬興闓透露，首個工作坊目標對象為年紀較小的學生，最快年底接受報名。至於項目詳情則將於明年初公布。

另外，周大福由明天起至31日，將在中環全新概念店展出3件黃金工藝品，市民可免費入場，毋須登記。

展品曾於內地展出，今次首度來港，包括於2012年生產、由128個組件裝嵌，並根據故宮館藏文物「象牙雕龍舟」設計而成的「足金群仙祝壽圖龍船」。金船長近1米、高53厘米，曾於2017年獲得「百花杯」中國工藝美術精品獎金獎；另一展品為1970年代生產的「光沙花絲石獅擺件」，兩隻獅子一公一母，以花絲工藝製成，分別織有「福」和「壽」字紋。

相關字詞﹕故宮文化博物館 周大福

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