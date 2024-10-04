原定2027落成 港大：灣區首深科技設施

新設創新中心專責副校 任詠華暫任

港大近月開設副校長（國際創新中心）一職，據港大校委會上周通過的人事任命，該職位由化學系講座教授任詠華暫任，專責籌備和發展香港首個跨學科的深科技研究設施。

綜合港大網頁及向區議會呈交的文件，國際創新中心是香港發展成國際創新科技中心的重要推動力，將聚焦「促進源頭創新的上游研究」，覆蓋物理化學材料、生物技術、潔淨能源及量子技術等領域，致力幫助人類應對危機如氣候變化、可持續能源、疾病大流行等。港大表示國際創新中心將是香港以至大灣區首個深科技研究設施，內設不同用途的實驗室及設備，亦會在毗鄰規劃的住宅用地興建科研人員短期住宿設施，「為來自全港的學者提供便利」。

毗鄰多豪宅 街坊反對葉劉異議

國際創新中心選址毗鄰多個豪宅地段，包括碧瑤灣、嘉林閣等，惹來眾多居民反對計劃，行會成員葉劉淑儀亦提出異議。

港大曾向城規會提交申訴解釋，選址鄰近港大校園、瑪麗醫院、數碼港及沙宣道醫學院等，能「在港島帶動協同效應，形成『深科技創新走廊』」；另亦反駁遷址北部都會區等反建議，稱新田科技城、河套地區等專注發展成果轉化、落地等中下游研究，不符國際創新中心聚焦上游基礎研究的定位。