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原定2027落成 港大：灣區首深科技設施

【明報專訊】港大國際創新中心發展計劃始於2021年《施政報告》，時任特首林鄭月娥稱「為鞏固香港在基礎研究的領導地位」，原則上同意港大建議，並在薄扶林預留4公頃「綠化地帶」興建深科技領域研究設施。港大今年1月公布發展項目，原擬於2027年起分階段落成，惟近月向城規會申請改劃土地用途時遭逾千居民及機構入紙反對。

新設創新中心專責副校 任詠華暫任

港大近月開設副校長（國際創新中心）一職，據港大校委會上周通過的人事任命，該職位由化學系講座教授任詠華暫任，專責籌備和發展香港首個跨學科的深科技研究設施。

綜合港大網頁及向區議會呈交的文件，國際創新中心是香港發展成國際創新科技中心的重要推動力，將聚焦「促進源頭創新的上游研究」，覆蓋物理化學材料、生物技術、潔淨能源及量子技術等領域，致力幫助人類應對危機如氣候變化、可持續能源、疾病大流行等。港大表示國際創新中心將是香港以至大灣區首個深科技研究設施，內設不同用途的實驗室及設備，亦會在毗鄰規劃的住宅用地興建科研人員短期住宿設施，「為來自全港的學者提供便利」。

毗鄰多豪宅 街坊反對葉劉異議

國際創新中心選址毗鄰多個豪宅地段，包括碧瑤灣、嘉林閣等，惹來眾多居民反對計劃，行會成員葉劉淑儀亦提出異議。

港大曾向城規會提交申訴解釋，選址鄰近港大校園、瑪麗醫院、數碼港及沙宣道醫學院等，能「在港島帶動協同效應，形成『深科技創新走廊』」；另亦反駁遷址北部都會區等反建議，稱新田科技城、河套地區等專注發展成果轉化、落地等中下游研究，不符國際創新中心聚焦上游基礎研究的定位。

相關字詞﹕綠化地帶 創新科技 碧瑤灣 薄扶林 國際創新中心 香港大學

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