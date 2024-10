回應訴求 港大創新中心修訂延建 研減密度增與民居距離 消息：或押後至少一年

用地擬暫改「未決定用途」

發展局表示,基於港大最新決定,規劃署向城規會建議暫時把用地修訂為「未決定用途」地帶,先讓港大檢視和修訂發展計劃和諮詢社區,日後再由規劃署按獲政府相關政策局和部門同意的修訂方案,再向城規會建議合適的土地用途地帶和發展參數,並按另一輪改劃建議的法定城規程序處理。

政府表示歡迎並同意港大先行檢視擬議發展,「合理修訂計劃規模和佈局」,具體回應持份者就環境、交通、視覺等方面的意見,並多向社區解說薄扶林選址和擬議發展對社區的裨益。

收逾3500意見 涉選址交通環境

港大今年初公布國際創新中心發展計劃詳情,並向城規會申請改劃土地用途。城規會在3月同意改劃用途,惟在相關分區計劃大綱圖的兩個月展示期內,接獲超過3500份申述,來自港鐵、港燈、長春社及當區居民等不同持份者,其中不乏對項目選址、交通、環境等反對意見(見表)。

港大:關乎前沿科研 符國策

港大昨午宣布,過去數月接獲不同持份者對國際創新中心發展提出具建設性的意見,謹慎考慮後「決定會策略地修訂發展計劃」(to take some time to strategically amend),研究方向包括減少發展項目密度、增加與鄰近樓宇距離、保留更多綠化空間等。港大表示項目團隊日後將循不同途徑增強與社區溝通,以改善發展計劃及適時提供最新資訊。

港大表示,國際創新中心致力為跨學科前沿研究提供頂尖科研設施,對發展香港成為國際創新科技中心尤為重要,並可促進創新科技發展及長遠經濟增長,「符合國家及本港的宏觀發展策略」。

邱達根:土地問題局限科研

田北辰:選址黏大學好過農地

科技創新界立法會議員邱達根對港大延後國際創新中心計劃感可惜,形容港大是本港基礎研究的「很重要引擎」,而創科研究或需最新器械支撐,「有座新建築物給它(大學)添置新器械,對科研很重要」,慨嘆土地問題不時局限本地創科發展。

實政圓桌立法會議員田北辰稱,港大國際創新中心選址具「策略性作用」,未來將有鐵路接駁港大及前海。他說贊成港大堅持原址發展,「在香港做創科,黏着一間大學,肯定好過無緣無故在一塊空地、農地」。

南區區議員趙式浩稱,樂見港大聆聽居民聲音,修訂發展計劃,惟暫未知修訂後項目詳情,難言支持或反對。他說,當區居民是最受工程影響的持份者,過往一直有居民問「是不是一定要在這裏(薄扶林)興建,會不會有其他選項」,盼港大能多與居民溝通,了解他們意見。

此外,港燈早前亦向城規會提交申述,稱對港大提出的電纜走線方案有保留。港燈昨回覆查詢稱,將與港大保持溝通,全力配合創新中心的發展和未來對電力的需求。

