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回應訴求 港大創新中心修訂延建 研減密度增與民居距離 消息：或押後至少一年

【明報專訊】香港大學擬在薄扶林一幅約4公頃「綠化地帶」興建「國際創新中心」（Global Innovation Centre）的計劃受挫，項目原安排11月到城規會闖關，但由於受到鄰近豪宅居民及環團等反對，港大昨日公布推遲項目，將「策略地修訂」發展計劃，包括減少發展項目密度、增加與鄰近樓宇距離等，以回應持份者訴求，暫未提及有關修訂對科研計劃的影響。項目原定2027年完成，消息人士稱項目現需修訂，或要押後至少一年再上馬。

用地擬暫改「未決定用途」

發展局表示，基於港大最新決定，規劃署向城規會建議暫時把用地修訂為「未決定用途」地帶，先讓港大檢視和修訂發展計劃和諮詢社區，日後再由規劃署按獲政府相關政策局和部門同意的修訂方案，再向城規會建議合適的土地用途地帶和發展參數，並按另一輪改劃建議的法定城規程序處理。

政府表示歡迎並同意港大先行檢視擬議發展，「合理修訂計劃規模和佈局」，具體回應持份者就環境、交通、視覺等方面的意見，並多向社區解說薄扶林選址和擬議發展對社區的裨益。

收逾3500意見 涉選址交通環境

港大今年初公布國際創新中心發展計劃詳情，並向城規會申請改劃土地用途。城規會在3月同意改劃用途，惟在相關分區計劃大綱圖的兩個月展示期內，接獲超過3500份申述，來自港鐵、港燈、長春社及當區居民等不同持份者，其中不乏對項目選址、交通、環境等反對意見（見表）。

港大：關乎前沿科研 符國策

港大昨午宣布，過去數月接獲不同持份者對國際創新中心發展提出具建設性的意見，謹慎考慮後「決定會策略地修訂發展計劃」（to take some time to strategically amend），研究方向包括減少發展項目密度、增加與鄰近樓宇距離、保留更多綠化空間等。港大表示項目團隊日後將循不同途徑增強與社區溝通，以改善發展計劃及適時提供最新資訊。

港大表示，國際創新中心致力為跨學科前沿研究提供頂尖科研設施，對發展香港成為國際創新科技中心尤為重要，並可促進創新科技發展及長遠經濟增長，「符合國家及本港的宏觀發展策略」。

邱達根：土地問題局限科研

田北辰：選址黏大學好過農地

科技創新界立法會議員邱達根對港大延後國際創新中心計劃感可惜，形容港大是本港基礎研究的「很重要引擎」，而創科研究或需最新器械支撐，「有座新建築物給它（大學）添置新器械，對科研很重要」，慨嘆土地問題不時局限本地創科發展。

實政圓桌立法會議員田北辰稱，港大國際創新中心選址具「策略性作用」，未來將有鐵路接駁港大及前海。他說贊成港大堅持原址發展，「在香港做創科，黏着一間大學，肯定好過無緣無故在一塊空地、農地」。

南區區議員趙式浩稱，樂見港大聆聽居民聲音，修訂發展計劃，惟暫未知修訂後項目詳情，難言支持或反對。他說，當區居民是最受工程影響的持份者，過往一直有居民問「是不是一定要在這裏（薄扶林）興建，會不會有其他選項」，盼港大能多與居民溝通，了解他們意見。

此外，港燈早前亦向城規會提交申述，稱對港大提出的電纜走線方案有保留。港燈昨回覆查詢稱，將與港大保持溝通，全力配合創新中心的發展和未來對電力的需求。

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