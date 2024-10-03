倡取消「雙料議員」扣薪 立會小組委會：月中開會 明年揭曉

倡調整議辦開支償還額指標

小組委員會今年6月提交報告，建議取消身兼行會成員的立法會議員需扣減三分之一薪金的安排。對於「議辦營運開支償還款額」調整指標，則建議以中低層公務員加薪、丙級寫字樓租金指數及綜合消費物價指數組成「加權指數」，取代現時只按丙類消費物價指數調整。梁子穎稱，小組委員會將於本月15日與薪津獨立委員會會面，預計對方需時討論和考慮，之後由特首會同行政會議決定，最快明年初公布最終方案。

現時議辦營運開支償還款額上限每年約293萬元，每年10月按丙類消費物價指數調整。以去年為例，10月隨丙類消費物價指數按年增加2.4%；若採納新建議加權指數，去年中低層公務員加薪4.65%、去年10月丙級寫字樓租金指數和綜合消費物價指數分別按年升1.8%及2.7%，料償還款額加幅會高於舊制。至於「雙料議員」現時每月需扣減約3.56萬元薪金，按今屆8名立法會議員兼任行會推算，每年政府支出將增加近28.5萬元。

梁子穎表示，現時議辦「搶人才」困難，若要大幅加薪予議助，可能影響議辦其他開支，期望「議辦營運開支償還款額」的調整指標能改變。對於新指標加幅是否較大，他形容是「較好」的方案，加上現機制運行多年，相信政府願調整的機會較大。至於「雙料議員」扣薪安排，梁料政府認為現行制度行之有效，亦要顧及市民觀感，改動機會較小。