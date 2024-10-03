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贈港熊貓徵名看重理念10‧27截止 港產龍鳳胎「開眼」

【明報專訊】中央贈港的一對大熊貓「安安」（雄性）和「可可」落戶海洋公園一星期，文體旅局公布昨日起展開兩隻大熊貓的命名及繪畫比賽，其中命名比賽限每人提議一對名字，每個名須由兩至四個中文字組成，再由評審團成員選出，英文名字則由當局按普通話拼音擬定；繪畫比賽分小學、中學及公開組。另外，海洋公園昨公布一對港產大熊貓BB「開眼」的喜訊。

100字為限解釋 應易發音

兩項比賽由文體旅局主辦、海洋公園協辦，命名比賽須於本月27日或以前在比賽專題網頁提交作品。據比賽條款及細則，參賽名字須符合多項條件，包括易發音、與該大熊貓背景相關、能體現命名理念；名字不能含歧視、不恰當字眼或意思，不得含危害國安、淫褻及暴力等成分，不得含宣傳商業或政治元素，避免用名人、機構或組織名稱。

參加者要以不多於100字解釋建議名字的意義，由文體旅局、中國大熊貓保護研究中心、海洋公園和立法會代表等組成的評審團，按名字意義及創意，以及能否突顯該對大熊貓年輕、可愛及活潑等特質作評審。

至於繪畫比賽，作品必須手繪，不接受電繪及AI生成作品，要附上不多於100字說明作品背後意思。最終由評審團按創意、主題表達及藝術表現評選，下月8日前截止提交作品。

命名比賽最佳作品及優異作品名額分別有1個及8個，繪畫比賽分別有1個及4個。獲頒最佳作品者可獲4個海洋公園成人全年會籍、大熊貓紀念品及禮券等；優異作品獲獎者可各獲兩個海洋公園成人全年會籍等獎品。

另外，海洋公園在大熊貓官方Ig專頁帖文披露港產大熊貓雙胞胎「開眼」喜訊，指護理團隊近日發現，兩隻BB在剛睡醒時，雙眼都微微張開，「開始見到呢個世界喇」。據專頁上載的多張圖片，雙胞胎姊弟的眼瞼均微微張開，露出烏黑眼珠，睡眼惺忪非常可愛。海洋公園早前稱，大熊貓BB一般會在出世後約個半月「開眼」，而雙胞胎8月15日出世，距今個半月。

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