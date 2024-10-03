保關鍵設施例最快後年生效 有憂涉對境外電腦系統執法 保安局：擬不具域外效力

嚴重事故始申手令 連接電腦

法例擬賦權專辦可在關鍵電腦系統連接設備或安裝程式，香港美商會早前已提，這做法會對香港的科技投資及數碼經濟造成寒蟬效應，影響外界對在港營運商的信心，建議廢除相關權力。保安局發言人昨強調，只有發生嚴重事故，營運者不願意或未能自行應對事故時，專辦才會考慮申請手令，因應必要性、適當性、相稱性及公眾利益採取做法，相信法庭有足夠獨立監管權。

今年7月至8月期間保安局就相關立法工作諮詢，昨日舉行諮詢報告傳媒簡介會。局方透露共接獲53份意見書，涉及600多項意見或建議；當中52份支持立法或提出正面意見，1份在英國註冊的人權組織以保障言論自由為由反對立法。發言人重申條例絕不涉及言論自由，僅針對電腦系統安全。

指定金管局通訊局監管業界

條例擬涵蓋八大界別關鍵基礎設施（能源、資訊科技、銀行和金融服務、陸上交通、航空交通、海運、醫療保健、通訊和廣播）營運者，並指定金管局及通訊事務管理局，分別監管銀行金融服務業及通訊廣播業。發言人稱，由於現時相關營運者已經需要做安全審計及制定電腦安全計劃，因應日後有新的法定責任，指定監管機構會再就架構及預防責任與業界商討，在未來推出的《實務守則》中釐定及細化要遵從的要求。

微軟視窗作業系統設備7月大規模「死機」，影響多個行業運作，包括航空公司服務。被問到法例不具域外效力會否影響執法成效，發言人指當時本港機場大排長龍，航空公司亦忙於處理，專辦日後遇到類似事故時，會主動向航空公司了解是否涉刑事攻擊或技術故障；以微軟事故為例，若純粹涉及技術故障，專辦會轉介至專家及相關部門作支援及跟進；由於事件涉第三方服務供應商，專辦會提醒營運者採購的注意事項及保障營運者個人權利，料有助營運商跟進。

倘再遇機場「死機」

主動了解涉刑事攻擊否

對於有業界稱，難以確保第三方服務提供者遵守協議和符合法規，或令營運者負上刑責，發言人稱，「即使外判相關工作，亦不能外判責任」，惟《實務守則》會提供履行「盡責查證」及「合理努力」指引，供營運者聘用第三方服務提供者時訂定及履行合約參考。

被指明「關鍵電腦系統」的機構會有「關聯系統」，例如某公司的人事管理系統。有意見認為當規管「關鍵電腦系統」時，一併規管這些「關聯系統」，範圍將會太廣。保安局就此作出修訂，在指明「關鍵電腦系統」時，不會一併指明「關聯系統」，並考慮刪除相關字眼。

立法建議針對「機構為本」，罰則最高50萬至500萬元不等，發言人強調立法並非懲罰營運者，而是希望提升其保障電腦系統安全的責任，相信受規管者關注商譽，已有足夠誘因配合法律要求；又透露法例生效初期會設適應期，期望毋須向營運者罰款。

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