逾33萬人賞煙花 立23條後首國慶 李家超：別具意義

【明報專訊】國慶75周年煙花匯演昨晚在維港舉行，歷時23分鐘，共發放31,888枚煙花，吸引逾33萬人在灣仔、中環和尖沙嘴一帶觀賞。特首李家超昨晚在煙花匯演致辭稱，今年國慶是特區完成《基本法》第23條本地立法、完善地區治理後首個國慶，別具意義，政府安排了一系列慶祝活動，煙花匯演是重頭戲，以「盛世煙花耀中華」為主題，除展現香港獨特魅力，更盛載對祖國繁榮昌盛的祝願。
早5句鐘霸位 旅客讚警熱心指路
煙花匯演開始前至少5小時、即約下午4時許，尖東海旁沿路已佈滿人群霸定好位，部分旅客席地而坐，亦有不少人設置腳架準備拍攝。不少內地旅客特意來港觀賞煙花匯演，其中合肥旅客葛小姐與丈夫趁長假來港兩天，昨提早於下午5時許到尖東海旁等候看煙花。她說匯演臨結束前所有煙花綻放的一幕最漂亮。
福建旅客丁小姐趁國慶假期來港玩5至6日，這是她首次來港看國慶煙花，盛讚現場警員熱心指路，煙花匯演震撼，最喜歡愛心、微笑圖案和連續爆開的部分。她說內地較少大型煙花匯演，一般是農村居民自購及發放，笑言從下午5時起等候，擔心好的位置被佔據，不敢上廁所。
昨晚原定煙花匯演前5分鐘的無人機表演，因「電離層閃爍」影響定位接收而取消（詳見A5），煙花則於晚上9時5分起發放。葛小姐說原以為煙花匯演9時正開始，但延誤了幾分鐘，加上手機無網絡，不知為何延遲，一度感疑惑。被問到無人機表演取消的看法，她說本來不知有無人機表演，故心情未受影響。港人吳小姐則認為天氣因素不可控，取消無人機環節可以接受。
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